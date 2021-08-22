Єлизавета II найняла адвокатів і пригрозила судом принцу Гаррі і Меган Маркл

Джерело в королівській родині стверджує, що королева Великобританії більше не збирається терпіти нападки на свою адресу.

Королева Великобританії Єлизавета II прийняла рішення найняти адвокатів у зв'язку з нападками на адресу королівської сім'ї з боку Меган Маркл і принца Гаррі, пише The Sun.

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Видання повідомляє, що команда її юристів проводить консультації з експертами, що спеціалізуються на конфіденційності та наклепах після того, як на королівську сім'ю з боку герцогів Сассекських обрушився шквал критики.

"Існує межа того, скільки вони (королівська сім'я. — Ред.) будуть терпіти. Атак вже досить, вони звернулися до адвокатів. Гаррі і Меган зрозуміють, що напади неприпустимі. Усі вже розуміють, що досить" — розповіло The Sun джерело в сім'ї королеви.

Крім цього, юристи Єлизавети II планують відправити попередження компанії Penguin Random House, яка збирається випустити мемуари принца Гаррі.

Видання повідомляє, що королівську сім'ю потрясли одкровення Гаррі про те, що він хоче видати свої мемуари у 2022 році: саме в цьому році буде платиновий ювілей королеви (70-річчя сходження Єлизавети II на престол).

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що не шкодують про те, що розповіли Опрі Уїнфрі про расизм в Букінгемському палаці і про cуіцідальні думки герцогині Сассекської в той час, як вона жила при королівському дворі.

Також відомо, що 36-річний принц Гаррі підписав контракт з видавництвом Penguin Random House на випуск чотирьох книг про своє життя в королівській родині.

Фокус писав, про що розповіли Меган Маркл і Гаррі в скандальному інтерв'ю Опрі Уїнфрі.