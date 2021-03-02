"Смертельний рій": що таке боєприпаси, які баражують і як їм протистояти

Набагато оперативніше та економніше в питанні ліквідації цілей, безпілотники, які баражують, вже надходять на озброєння деяких країн.

Військово-морські сили США підписали контракт з компанією Raytheon на поставку боєприпасів, які баражують, Coyote Block 3 Autonomous Strike, які планується застосовувати у складі рою з безпілотних кораблів та підводних човнів.

Відповідно до прес-релізу, опублікованого Міноборони США 28 лютого 2021 року Raytheon укладає контракт на суму 32,9 млн доларів США з фіксованою оплатою, інформує ресурс Navyrecognition.

Згідно з документом, автономний рій Coyote Block 3 зможе максимально оперативно запускатися як з безпілотних надводних кораблів, так і підводних суден.

[ + – ] Coyote Block 3

Переваги такої зброї

Завдання так званих "безпілотників, що баражують" — певний час після запуску залишатися в повітрі, здійснюючи пошук мети, а після виявлення здійснити атаку і самопідрив з метою її знищення. Серед баражуюючих БПЛА є і такі, які у випадку не виявлення відповідної мети, здатні безпечно приземлитися і бути використані в майбутньому.

До головної переваги подібної техніки можна віднести суттєве скорочення часу від моменту виявлення цілі до її ураження. При цьому зброя, що баражує, найчастіше виявляється дешевше традиційної артилерії або керованих авіабомб. Для надійної поразки поодиноких цілей, які виходять за межі прямої видимості, необхідні великі витрати недешевих боєприпасів. Найчастіше для цього доводиться піднімати в повітря пілотовану ударну техніку, що ризиковано і недешево. Баражуючий безпілотник зробить цю роботу набагато економніше та оперативніше.

[ + – ] БПЛА

Крім того, потенційний противник може відстежити місце розташування артустановки і знищити знаряддя відповідним залпом. Літаючі снаряди такої вади позбавлені.

Росія намагається не відстати

На сьогодні у Росії є своя лінійка безпілотників-камікадзе, повідомив індустріальний директор комплексу озброєнь корпорації "Ростех" Бекхана Оздоєв.

За його словами, світовий ринок озброєнь виявляє до подібного виду російських озброєнь відчутний інтерес.

"Чималу роль у цьому зіграло і те, що ми їх випробували в Сирії, в реальних бойових умовах. Це дуже ефективні інструменти на полі бою, які при цьому коштують помітно дешевше ракет і практично невидимі для радарів", — стверджує Оздоєв.

Також зʼявилася інформація, що група компаній "Калашников" завершує випробування російського баражуючого боєприпасу КУБ.

[ + – ] Баражуючий боєприпас КУБ

"Цього року планується завершити державні випробування", — повідомили в прес-службі "Калашникова".

[ + – ] Баражуючий боєприпас КУБ

Що в сусідній Польщі

Війська територіальної оборони Польщі офіційно прийняли на озброєння баражуючі боєприпаси Warmate. Про це повідомив офіційний представник військ країни Марек Петржак.

"Дрони-камікадзе" Польща закупила ще у 2017 році і прийняла на озброєння після випробувань, сертифікації та підготовки документації.

[ + – ] Баражуючий боєприпас Warmate

Маса одного дрона-камікадзе Warmate — 5,3 кг, з яких приблизно 1,4 кг доводиться на бойову частину. Він може ефективно боротися як з укріпленими, так і з броньованими цілями за допомогою уламково-фугасних, кумулятивних і термобаричних боєголовок. Дрони здатні працювати цілодобово, а підготовка до їх зльоту займає близько 5 хвилин. За неперевіреною інформацією, їх вже експортували до Туреччини і України.

[ + – ] Warmate

У Німеччині занепокоєні

Федеральна академія політики безпеки Німеччини нарощує тиск на військових чиновників для того, щоб прискорити закупівлю бойових безпілотників.

"Якщо бундесвер хоче залишатися оперативною силою, яка може протистояти добре оснащеному умовному противнику, то закупівля бойових безпілотників є незамінною з військової точки зору", — сказано у доповіді BAKS.

Автори доповіді посилаються на заяву міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, що охарактеризувала війну в Нагірному Карабасі як "першу в історії справжню війну безпілотників".

Китай вразив новою бойовою машиною

У Китаї створили нову багатоствольну пускову установку, призначену для запуску дронів-камікадзе. Машина створена на базі тривісної версії броньованого автомобіля Dongfeng Warrior. Контейнери з БПЛА розміщені у спеціальному захищеному відсіку, який підіймається перед застосуванням.

[ + – ] Dongfeng Warrior

Всього система може задіяти 48 боєприпасів, що баражують, здатних діяти єдиним роєм. Вони одночасно ведуть розвідку, а потім атакують виявлені цілі.

Ажіотаж на виставці IDEX-2019

На виставці Міжнародної оборонної промисловості IDEX у 2019 році був справжній ажіотаж на темі снарядів, що баражують: був представлений цілий ряд БПЛА від відразу декількох країн.

RAM UAV

Баражуючий снаряд українського виробництва обіцяє бути малопомітним через те, що виконаний з композитних матеріалів. Він обладнаний тихим електродвигуном, що також позитивно відбивається на непомітності безпілотника. Розмах крила — 2,3 м, максимальна злітна маса — 8 кг, бойова частина — 3 кг, дистанція польоту — 30 км.

[ + – ] Баражуючий снаряд українського виробництва

ALPAGU BLOK II

Друга версія безпілотника від турецької компанії STM. БПЛА мають автономну систему управління, поліпшені алгоритми обробки зображень і систему відеоспостереження, а також розвинений штучний інтелект.

[ + – ] ALPAGU BLOK II

KARGU

Турецький дрон вертолітного типу. Радіус його дії — не більше 5 км, максимальна злітна — трохи більше 7 кг, тривалість польоту — 25 хвилин.

[ + – ] KARGU

Giez WARble Fly

Дрон польської розробки, відрізняється від подібних БПЛА змінною бойовою частиною. На вибір пропонується пʼять різних варіантів — два уламкових (протипіхотний і протитанковий), вакуумний, холостий та тренувальний. Запускається дрон зі спеціальної труби.

[ + – ] Дрон польської розробки Giez WARble Fly

Switchblade

Баражуючий снаряд виробництва США, вже офіційно прийнятий на озброєння американської армії. Сухопутні війська та морська піхота США, станом на 2019 рік, закупили мінімум 1500 таких снарядів за ціною близько 70000 доларів за штуку.

[ + – ] Баражуючий снаряд Switchblade

CH-901

Баражуючий снаряд китайського виробництва, спочатку розроблявся як розвідувальний безпілотник. На озброєнні китайської армії апарат знаходиться вже майже 5 років. СН-901 описують як легкий снаряд, виключно простий у застосуванні: його здатна переносити і запускати одна людина. Тривалість польоту — до 120 хвилин, бойова частина засекречена.

[ + – ] Баражуючий снаряд китайського виробництва CH-901

Як з ними боротися

США планують впровадити нову стратегію з боротьби з дронами. Вже до 2022 року Пентагон сподівається отримати порівняно недорогі перехоплювачі БПЛА, до того ж вони повинні стати надійною системою, що вдосконалюватиметься, і яка боротимеся з міні-БЛА.

[ + – ] Бойовий безпілотник в польоті

Трохи більше року тому міноборони США створило Обʼєднане управління з боротьби з малими безпілотними літальними апаратами. За словами директора Управління із закупок та ресурсів полковника Грега Соула, перша можливість для оборонної промисловості продемонструвати технологію відбудеться в перший тиждень квітня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що КБ "Луч" представило ударний безпілотник "Сокіл-300" на виставці озброєння в Абу-Дабі.

Також ми писали, що турецька компанія Baykar незабаром почала серійно виробляти розвідувально-ударні безпілотники Akinci з двигунами українського виробництва АІ450Т, зібрані на ДП "Івченко-Прогрес" у Запоріжжі.

Зі свого боку, американська компанія "General Atomics" спільно з Військово-морськими силами США приступили до випробувань ударного безпілотника "MQ-9A Block V Reaper" у протичовновій ролі. Ці випробування проводилися у межах проекту розробки спеціального морського патрульного безпілотника "MQ-9B SeaGuardian".