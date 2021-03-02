"Смертельный рой": что такое барражирующие боеприпасы и как им противостоять

Гораздо оперативнее и экономнее в вопросе ликвидации целей, барражирующие беспилотники уже поступают на вооружение некоторых стран.

Военно-морские силы США подписали контракт с компанией Raytheon на поставку барражирующих боеприпасов Coyote Block 3 Autonomous Strike, которые планируется применять в составе роя с беспилотных кораблей и подлодок.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Минобороны США 28 февраля 2021 года, Raytheon заключает контракт на сумму 32, 9 млн долларов США с фиксированной оплатой, информирует ресурс Navyrecognition.

Согласно документу, автономный рой Coyote Block 3 сможет максимально оперативно запускаться как с беспилотных надводных кораблей, так и подводных суден.

[ + – ] Coyote Block 3

Преимущества такого оружия

Задача так называемых "барражирующих беспилотников" — какое-то время после запуска оставаться в воздухе, осуществляя поиск цели, а после обнаружения совершить атаку и самоподрыв с целью ее уничтожения. Среди барражирующих БПЛА есть и такие, которые в случае не обнаружения подходящей цели, способны безопасно приземлиться и быть использованы в будущем.

К главному преимуществу подобной техники можно отнести существенное сокращение времени от момента обнаружения цели до ее поражения. При этом барражирующее оружие зачастую оказывается дешевле традиционной артиллерии или управляемых авиабомб. Для надежного поражения одиночных целей, которые находятся вне прямой видимости, необходим большой расход недешевых боеприпасов. Зачастую для этого приходится поднимать в воздух пилотируемую ударною технику, что рискованно и недешево. Барражирующий беспилотник сделает эту работу гораздо экономнее и оперативнее.

[ + – ] БПЛА

Кроме того, потенциальный противник может отследить место расположения артустановки и уничтожить орудие ответным залпом. Летающие снаряды же подобного недостатка лишены.

Россия пытается не отстать

На сегодня у России имеется своя линейка беспилотников-камикадзе, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений корпорации "Ростех" Бекхана Оздоев.

По его словам, мировой рынок вооружений проявляет к подобному виду российских вооружений ощутимый интерес.

"Немалую роль в этом сыграло и то, что мы их опробовали в Сирии, в реальных боевых условиях. Это очень эффективные инструменты на поле боя, которые при этом стоят заметно дешевле ракет и практически невидимы для радаров", – утверждает Оздоев.

Также появилась информация, что группа компаний "Калашников" завершает испытания российского барражирующего боеприпаса КУБ.

[ + – ] Барражирующий боеприпас КУБ

"В этом году планируется завершить государственные испытания", – сообщили в пресс-службе "Калашникова".

[ + – ] Барражирующий боеприпас КУБ

Что в соседней Польше

Войска территориальной обороны Польши официально приняли на вооружение барражирующие боеприпасы Warmate. Об этом сообщил официальный представитель войск страны Марек Петржак.

"Дроны-камикадзе" были закуплены Польшей еще в 2017 году и были приняты на вооружение после испытаний, сертификации и подготовки документации.

[ + – ] Барражирующий боеприпас Warmate

Масса одного дрона-камикадзе Warmate – 5,3 кг, из которых примерно 1,4 кг приходится на боевую часть. Он может эффективно бороться как с укрепленными, так и с бронированными целями при помощи осколочно-фугасных, кумулятивных и термобарических боеголовок. Дроны способны работать круглосуточно, а подготовка к их взлету занимает около 5 минут. По непроверенной информации, их уже экспортировали в Турцию и Украину.

[ + – ] Warmate

В Германии обеспокоены

Федеральная академия политики безопасности Германии наращивает давление на военных чиновников для того, чтобы ускорить закупку боевых беспилотников.

"Если бундесвер хочет оставаться оперативной силой, которая может противостоять хорошо оснащенному условному противнику, то закупка боевых беспилотников является незаменимой с военной точки зрения", – сказано в докладе BAKS.

Авторы доклада ссылаются на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, охарактеризовавшей войну в Нагорном Карабахе как "первую в истории настоящую войну беспилотников".

Китай впечатлил новой боевой машиной

В Китае создали новую многоствольную пусковую установку, предназначенную для запуска дронов-камикадзе. Машина создана на базе трехосной версии бронированного автомобиля Dongfeng Warrior. Контейнеры с БПЛА размещены в специальном защищенном отсеке, поднимаемом перед применением.

[ + – ] Dongfeng Warrior

Всего система может задействовать 48 барражирующих боеприпасов, способных действовать единым роем. Они одновременно ведут разведку, а затем атакуют выявленные цели.

Ажиотаж на выставке IDEX-2019

На выставке Международной оборонной промышленности IDEX в 2019 году был настоящий ажиотаж на теме барражирующих снарядов: был представлен целый ряд БПЛА от сразу нескольких стран.

RAM UAV

Барражирующий снаряд украинского производства обещает быть малозаметным из-за того, что выполнен из композитных материалов. Он оборудован тихим электродвигателем, что также положительно отражается на незаметности беспилотника. Размах крыла – 2,3 м, максимальная взлетная масса — 8 кг, боевая часть — 3 кг, дистанция полета – 30 км.

[ + – ] Барражирующий снаряд украинского производства

ALPAGU BLOK II

Вторая версия беспилотника от турецкой компании STM. БПЛА обладают автономной системой управления, улучшенными алгоритмами обработки изображений и системой видеонаблюдения, а также развитым искусственным интеллектом.

[ + – ] ALPAGU BLOK II

KARGU

Турецкий дрон вертолетного типа. Радиус его действия – не более 5 км, максимальная взлетная – чуть более 7 кг, продолжительность полета – 25 минут.

[ + – ] KARGU

Giez WARble Fly

Дрон польской разработки, отличается от подобных БПЛА сменной боевой частью. На выбор предлагается пять разных вариантов – два осколочных (противопехотный и противотанковый), вакуумный, холостой и тренировочный. Запускается дрон из специальной трубы.

[ + – ] Дрон польской разработки Giez WARble Fly

Switchblade

Барражирующий снаряд производства США, уже официально принят на вооружение американской армией. Сухопутные войска и морская пехота США, по состоянию на 2019 год, закупили минимум 1500 таких снарядов по цене около 70000 долларов за штуку.

[ + – ] Барражирующий снаряд Switchblade

CH-901

Барражирующий снаряд китайского производства, изначально разрабатывавшийся как разведывательный беспилотник. На вооружении китайской армии аппарат находится уже почти 5 лет. СН-901 описывают как легкий снаряд, исключительно простой в применении: его способен переносить и запускать один человек. Продолжительность полета – до 120 минут, боевая часть засекречена.

[ + – ] Барражирующий снаряд китайского производства CH-901

Как с ними бороться

США планируют внедрить новую стратегию по борьбе с дронами. Уже к 2022 году Пентагон надеется получить сравнительно недорогие перехватчики БПЛА, причем они должны стать надежной и совершенствующейся системой, которая будет бороться с мини-БЛА.

[ + – ] Боевой беспилотник в полете

Чуть больше года назад минобороны США создало Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами. По словам директора Управления по закупкам и ресурсам полковника Грега Соула, первая возможность для оборонной промышленности продемонстрировать технологию состоится в первую неделю апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что КБ "Луч" представило ударный беспилотник "Сокол-300" на выставке вооружения в Абу-Даби.

Также мы писали, что турецкая компания Baykar вскоре начало серийно производить разведывательно-ударные беспилотники Akinci с двигателями украинского производства АІ450Т, собранные на ГП "Ивченко-Прогресс" в Запорожье.

В свою очередь, американская компания "General Atomics" совместно с Военно-морскими силами США приступили к испытаниям ударного беспилотника "MQ-9A Block V Reaper" в противолодочной роли. Эти испытания проводились в рамках проекта разработки специального морского патрульного беспилотника "MQ-9B SeaGuardian".