Невдало злетів: у мережі показали піднятий із дна Середземного моря винищувач F-35 (фото)

Пошуки уламків одного з найдорожчих літаків армії Великобританії перетворилися на справжні підводні перегони. Завдання стояло випередити дайверів із Росії.

У мережі з'явилися перші фотографії винищувача-бомбардувальника британських ВПС F-35 за 100 млн фунтів стерлінгів, який напередодні впав у Середземне море через невдалий зліт з авіаносця "Королева Єлизавета". Про це повідомляє Daily Mail.

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Після аварії відбулася "лихоманкова підводна гонка" у пошуках уламків літака. Завдання полягало в тому, щоб російські дайвери не виявили його першими.

[ + – ] Фотографія літака F35

На фотографії видно, як F-35 лежить "на спині" на судні з випущеним шасі та відкритим відсіком для зброї. Носова частина фюзеляжу з кабіною пілота не видно.

Бойовий літак шукали місяць та оголосили секретну операцію під керівництвом британських, американських та італійських фахівців. За даними видання, вони боялися, що складний радар та датчики потраплять "не в ті руки".

[ + – ] Фотографія літака F35

Уламки бомбардувальника доставили на військово-морську базу до Середземного моря.

"Зусилля щодо відновлення кинутого F35 успішно завершилися у грудні 2021 року", – зазначили у Міністерстві оборони.

Причину аварії винищувача розслідують. Передбачається, що червоний пластиковий чохол від дощу літака випадково потрапив у двигун.

Представник військово-повітряних сил із Південної Кореї повідомив, що обладнання відмовило через проблеми з електронікою.

F-35 розробляла компанія Lockheed Martin із США. У виробництві використали засекречені технології. F-35 є одним із найдорожчих літаків, які має армія Великобританії. Винищувач може здійснювати вертикальну посадку, як Harrier Jump Jet, розвивати надзвукову швидкість та використовувати технологію стелс, щоб не потрапляти на радари.

Нагадаємо, що винищувач F-35 розбився відразу після зльоту з авіаносця "Королева Єлизавета" у Середземному морі, пілот зміг катапультуватись.