Неудачно взлетел: в сети показали поднятый со дна Средиземного моря истребитель F-35 (фото)
Поиски обломков одного из наиболее дорогих самолетов армии Великобритании превратились в настоящую подводную гонку. Задача стояла опередить дайверов из России.
В сети появились первые фотографии истребителя-бомбардировщика британских ВВС F-35 за 100 млн фунтов стерлингов, который накануне рухнул в Средиземное море из-за неудачного взлета с авианосца "Королева Елизавета". Об этом сообщает Daily Mail.
После аварии последовала "лихорадочная подводная гонка" в поисках обломков самолета. Задача сводилась к тому, чтобы российские дайверы не обнаружили его первыми.
На фотографии видно, как F-35 лежит "на спине" на судне с выпущенным шасси и открытым отсеком для оружия. Носовая часть фюзеляжа с кабиной пилота не видна.
Боевой самолет искали месяц и объявили секретную операцию под руководством британских, американских и итальянских специалистов. По сведениям издания, они боялись, что сложный радар и датчики попадут "не в те руки".
Обломки бомбардировщика доставили на военно-морскую базу в Средиземном море.
"Усилия по восстановлению брошенного F35 успешно завершились в декабре 2021 года", – отметили в Министерстве обороны
Причину крушения истребителя расследуют. Предполагается, что красный пластиковый чехол от дождя для самолета случайно попал в двигатель.
Представитель военно-воздушных сил из Южной Кореи сообщил, что оборудование отказало из-за проблем с электроникой.
F-35 разрабатывала компания Lockheed Martin из США. В производстве использовали засекреченные технологии. F-35 является одним из самых дорогих самолетов, которые имеет армия Великобритании. Истребитель может совершать вертикальную посадку, как Harrier Jump Jet, развивать сверхзвуковую скорость и использовать технологию стелс, чтобы не попадать на радары.
Напомним, что истребитель F-35 разбился сразу после взлета с авианосца "Королева Елизавета" в Средиземном море, пилот смог катапультироваться.