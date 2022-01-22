Неудачно взлетел: в сети показали поднятый со дна Средиземного моря истребитель F-35 (фото)

Поиски обломков одного из наиболее дорогих самолетов армии Великобритании превратились в настоящую подводную гонку. Задача стояла опередить дайверов из России.

В сети появились первые фотографии истребителя-бомбардировщика британских ВВС F-35 за 100 млн фунтов стерлингов, который накануне рухнул в Средиземное море из-за неудачного взлета с авианосца "Королева Елизавета". Об этом сообщает Daily Mail.

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После аварии последовала "лихорадочная подводная гонка" в поисках обломков самолета. Задача сводилась к тому, чтобы российские дайверы не обнаружили его первыми.

[ + – ] Фотография самолета F35

На фотографии видно, как F-35 лежит "на спине" на судне с выпущенным шасси и открытым отсеком для оружия. Носовая часть фюзеляжа с кабиной пилота не видна.

Боевой самолет искали месяц и объявили секретную операцию под руководством британских, американских и итальянских специалистов. По сведениям издания, они боялись, что сложный радар и датчики попадут "не в те руки".

[ + – ] Фотография самолета F35

Обломки бомбардировщика доставили на военно-морскую базу в Средиземном море.

"Усилия по восстановлению брошенного F35 успешно завершились в декабре 2021 года", – отметили в Министерстве обороны

Причину крушения истребителя расследуют. Предполагается, что красный пластиковый чехол от дождя для самолета случайно попал в двигатель.

Представитель военно-воздушных сил из Южной Кореи сообщил, что оборудование отказало из-за проблем с электроникой.

F-35 разрабатывала компания Lockheed Martin из США. В производстве использовали засекреченные технологии. F-35 является одним из самых дорогих самолетов, которые имеет армия Великобритании. Истребитель может совершать вертикальную посадку, как Harrier Jump Jet, развивать сверхзвуковую скорость и использовать технологию стелс, чтобы не попадать на радары.

Напомним, что истребитель F-35 разбился сразу после взлета с авианосца "Королева Елизавета" в Средиземном море, пилот смог катапультироваться.