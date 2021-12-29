В США разработают новую модификацию F-35 для неизвестного заказчика

Пентагон выделил десятки миллионов долларов на инженерные и другие работы для проектирования деталей истребителя.

Министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin на 49 млн долларов для разработки новой модификации истребителя 5 поколения F-35. Об этом сообщает Defense Brief.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пентагон выделил средства американской оборонной корпорации для разработки нового варианта истребителя для неназванного заказчика. О сделке на данный момент известно очень мало деталей. Средства пойдут на инженерные и другие работы для проектирования деталей.

Важно

ODIN для невидимки. Ничто не остановит истребитель F-35

Большая часть работ должна происходить на заводе в Форт-Уэрте, штат Техас, а также в ряде других мест: Калифорния, Флорида, Самлесбери и Великобритания. Работы должны завершить через 5 лет, к декабрю 2026 года.

Отметим, что на данный момент Lockheed Martin производит F-35 в трех вариантах:

F-35A — базовая версия истребителя с обычной длиной взлета и посадки

F-35C — вариант для взлета с катапульты на авианосце. Имеет большую площадь крыла и хвостового оперения

F-35B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой

Также существует специальная версия истребителя F-35i для ВВС Израиля. Ее особенностью является интеграция средств РЭБ, системы управления огня и оснащение кабины израильского производства.

Напомним, Финляндия закупит истребители F-35 на 9 млрд долларов для замены существующего авиапарка F/A-18 Hornet.

27 сентября ВВС ЦАХАЛа получил партию истребителей F-35. На вооружении Израиля есть уже 30 истребителей 5 поколения.