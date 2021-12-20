ODIN для невидимки. Ничто не остановит истребитель F-35

Истребитель F-35 состоит не только из вооружения, стелс-характеристик и боевых возможностей. На нем скоро будет поставлена система ODIN, которая способна опережать события и предсказывать потенциальные неисправности, чтобы сделать самолет безопасным и упростить ремонт и техническое обслуживание.

Ожидается, что уже в 2022 году истребитель F-35 Joint Strike Fighter будет оснащен передовой бортовой вычислительной системой, призванной обеспечить оптимальную функциональность, улучшить техническое обслуживание, поддерживать работоспособность, предсказывая технические проблемы, контролировать системы самолета и систематизировать данные.

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Фокус перевел новый текст Криса Осборна, посвященный истребителю пятого поколения F-35.

Истребитель F-35 состоит не только из вооружения, стелс-характеристик и боевых возможностей; факторы логистики, поддержки и технического обслуживания на основе реальных условий также имеют решающее значение. Именно поэтому его автономную информационную систему логистики (ALIS) вскоре заменит новая, более мощная система под названием Operational Data Integrated Network (ODIN). ODIN – это обновленная и улучшенная версия технически сложной системы ALIS, которая должна быть полностью готова к эксплуатации к 2022 году.

В отличие от ее предшественницы ALIS, ODIN можно настроить не только на выполнение функций технического обслуживания, но и на обработку, управление данными и передачу информации о воздушных судах.

[ + – ] Новая система уже будет готова в 2022 году. Фото: SAC Tim Laurence

Будучи высокоскоростной диагностической компьютерной системой, ODIN будет выполнять ряд важнейших функций. Одной из них является техническое обслуживание на основе условий, при котором бортовые датчики и компьютеры контролируют системы полета – например, обороты двигателя или охлаждение. ODIN также будет проверять состояние компонентов бортового программного и аппаратного обеспечения самолета, таких как авионика и другая электроника.

Система ODIN опережает события, предсказывая потенциальные неисправности, чтобы сделать самолет безопасным и упростить ремонт и техническое обслуживание. Более того, подобная диагностическая или предиктивная компьютерная система снижает риск возникновения неисправностей в полете, которые могут привести к эксплуатационным проблемам. Необходимо отслеживать работоспособность и надежность двигателей, электроники и систем охлаждения, а также технологий доставки оружия. Это позволяет оптимизировать процесс ремонта и технического обслуживания таким образом, чтобы обеспечить стабильность всех показателей, а также сэкономить деньги за счет стабилизации цепочки поставок.

Эти возможности являются определяющими для того, чтобы истребитель F-35 мог поддерживать высокий уровень готовности к полетам и быстро получать модернизированную электронику или запчасти.

[ + – ] Ничто не остановит истребитель F-35 Фото: U.S. Air Force

Система ODIN даст решение для задач технического обслуживания F-35, которым редко уделяют должное внимание. Вопросы, связанные с поддержкой и эксплуатационными расходами F-35, никуда не денутся. Тем не менее, если ODIN обеспечит достаточный уровень предсказуемости и планирования поставок для снижения затрат, ситуация заметно улучшится.

Об авторе

Крис Осборн – редактор отдела обороны National Interest. Ранее Осборн работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн работал ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.