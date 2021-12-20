ODIN для невидимки. Ніщо не зупинить винищувач F-35

Винищувач F-35 складається не тільки з озброєння, стелс-характеристик і бойових можливостей. На ньому скоро буде поставлена система ODIN, яка здатна випереджати події та передбачати потенційні несправності, щоб зробити літак безпечним і спростити ремонт і технічне обслуговування.

Очікується, що вже у 2022 році винищувач F-35 Joint Strike Fighter буде оснащений передовою бортовою обчислювальною системою, яка покликана забезпечити оптимальну функціональність, покращити технічне обслуговування, підтримувати працездатність, передбачаючи технічні проблеми, контролювати системи літака та систематизувати дані.

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Фокус переклав новий текст Кріса Осборна, присвячений винищувачу п'ятого покоління F-35.

Винищувач F-35 складається не тільки з озброєння, стелс-характеристик і бойових можливостей; фактори логістики, підтримки та технічного обслуговування на основі реальних умов також мають вирішальне значення. Саме тому його автономну інформаційну систему логістики (ALIS) незабаром замінить нова, потужніша система під назвою Operational Data Integrated Network (ODIN). ODIN – це оновлена та покращена версія технічно складної системи ALIS, яка має бути повністю готова до експлуатації до 2022 року.

На відміну від її попередниці ALIS, ODIN можна налаштувати не тільки на виконання функцій технічного обслуговування, але й на обробку, керування даними та передачу інформації про повітряні судна.

[ + – ] Нова система вже буде готова у 2022 році. Фото: SAC Tim Laurence

Будучи високошвидкісною діагностичною комп'ютерною системою, ODIN виконуватиме низку найважливіших функцій. Однією з них є технічне обслуговування з урахуванням умов, у якому бортові датчики та комп'ютери контролюють системи польоту – наприклад, обороти двигуна чи охолодження. ODIN також перевірятиме стан компонентів бортового програмного й апаратного забезпечення літака, таких як авіоніка й інша електроніка.

Система ODIN випереджає події, передбачаючи потенційні несправності, щоб зробити літак безпечним і спростити ремонт і технічне обслуговування. Ба більше, подібна діагностична або передиктивна комп'ютерна система знижує ризик виникнення несправностей у польоті, які можуть спричинити експлуатаційні проблеми. Необхідно відстежувати працездатність і надійність двигунів, електроніки та систем охолодження, а також технологій доставки зброї. Це дозволяє оптимізувати процес ремонту та технічного обслуговування таким чином, щоб забезпечити стабільність усіх показників, а також заощадити гроші за рахунок стабілізації ланцюжка постачання.

Ці можливості визначальні для того, щоб винищувач F-35 міг підтримувати високий рівень готовності до польотів і швидко отримувати модернізовану електроніку або запчастини.

[ + – ] Ніщо не зупинить винищувач F-35 Фото: U.S. Air Force

Система ODIN дасть рішення для завдань технічного обслуговування F-35, яким рідко приділяють належну увагу. Питання, пов'язані з підтримкою й експлуатаційними витратами F-35, нікуди не подінуться. Проте, якщо ODIN забезпечить достатній рівень передбачуваності та планування постачання для зниження витрат, ситуація помітно покращає.

Про автора

Кріс Осборн – редактор відділу оборони National Interest. Раніше Осборн працював у Пентагоні як висококваліфікований експерт в офісі помічника державного секретаря Збройних Сил із закупівель, логістики й технологій. Крім того, Осборн працював провідним військовим експертом на національних телеканалах. Виступав на Fox News, MSNBC, The Military Channel і The History Channel як запрошений військовий експерт. Магістр порівняльного літературознавства Університету Колумбії.