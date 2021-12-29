У США розроблять нову модифікацію F-35 для невідомого замовника

Пентагон виділив десятки мільйонів доларів на інженерні та інші роботи для проєктування деталей винищувача.

Міністерство оборони США уклало контракт з Lockheed Martin на 49 млн доларів для розробки нової модифікації винищувача 5 покоління F-35. Про це повідомляє Defense Brief.

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Пентагон виділив кошти американської оборонної корпорації розробки нового варіанта винищувача для неназваного замовника. Про угоду зараз відомо дуже мало деталей. Кошти підуть на інженерні та інші роботи для проєктування деталей.

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Більшість робіт має відбуватися на заводі у Форт-Уерті, штат Техас, а також у низці інших місць: Каліфорнії, Флориди, Самлесбері та Великобританії. Роботи мають завершити за 5 років, до грудня 2026 року.

Зазначимо, що наразі Lockheed Martin виробляє F-35 у трьох варіантах:

F-35A — базова версія винищувача зі звичайною довжиною зльоту та посадки

F-35C — варіант для зльоту з катапульти авіаносцем. Має велику площу крила та хвостового оперення

F-35B — з укороченим зльотом і вертикальною посадкою

Також є спеціальна версія винищувача F-35i для ВПС Ізраїлю. Її особливістю є інтеграція засобів РЕБ, системи управління вогню та оснащення кабіни ізраїльського виробництва.

Нагадаємо, Фінляндія закупить винищувачі F-35 на 9 млрд доларів для заміни наявного авіапарку F/A-18 Hornet.

27 вересня ВПС ЦАХАЛу отримали партію винищувачів F-35. На озброєнні Ізраїлю вже є 30 винищувачів 5 покоління.