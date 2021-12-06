Крупнейший покупатель: Финляндия может закупить истребители F-35 на $9 млрд
По информации журналистов, оборонное ведомство страны уже приняло решение о приобретении американских истребителей для замены существующего парка F/A-18 Hornet.
Министерство обороны Финляндии в скором времени объявит о решении приобрести американские истребители F-35 на сумму 9 млрд долларов. Об этом сообщает Defence Brief.
Сообщается, что для замены существующих истребителей 4 поколения F/A-18 Hornet была объявлена программа HX Challenge по его замене. По информации источников, ее победителем стал Lockheed Martin с истребителями F-35. Если информация подтвердится, то Финляндия может закупить 65 истребителей на сумму 9 млрд долларов.Важно
Процесс замены истребителей планируют начать в 2025 году, а завершить в 2030 году. В пакет на 9 млрд входит техническое обслуживание самолетов, обучение экипажей, а также вооружения для конкретных типов самолетов.
В программе HX Challenge принимали участие самолеты:
- Saab — JAS 39 Grispen E
- BAE Systems — Eurofighter
- Boeing — F/A-18 Block III Super Hornet
- Lockheed Martin — F-35
Среди всех претендентов только F-35 является истребителем пятого поколения, на что и делали упор в Lockheed Martin.
Напомним, ВВС Австралии получили очередную партию истребителей F-35A, их количество в армии уже составляет 41 единицу.
Ранее в США впервые дозаправили F-35 в воздухе при помощи беспилотника Stingray.