Уже более 40 единиц. ВВС Австралии получили очередную партию истребителей F-35A (фото)

Всего Королевские Военно-воздушные силы закупят 72 самолета. Они должны заменить собой истребители 4 поколения F-18 Hornet.

Командование Военно-воздушных сил Австралии сообщило о получении 4 истребителей F-35A Lightning II. Количество самолетов достигло 41 из 72 заказанных. Об этом указывается в Twitter.

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Сообщается, что истребители производства Lockheed Martin прибыли на авиабазу Уильямстаун. Количество истребителей 5 поколения в Королевских ВВС достигло уже 41 единиц.

Контракт на поставку истребителей F-35 Lightning II был подписан в ноябре 2009 года. Тогда было принято решение закупить 14 новейших истребителей. Самолеты должны к 2022 году заменить собой F-18 Hornet различных модификаций.

Первая партия самолетов поступила в Австралию в 2014 году, ее использовали для подготовки пилотов и техперсонала в США. Вторая партия прибыла в страну в апреле 2019 года. К полной готовности парк F-35A будет в 2023 году.

При этом вероятно расширение контракта на поставку не 72 единиц, а 100. Уже сейчас стоимость контракта составляет 12,5 млрд долларов.

Модификация F-35A — это самая дешевая версия F-35. Основное предназначение версии "А" — экспорт. Имеет обычную длину взлета и посадки, поэтому на авианосцах их не разместить.

Напомним, США разворачивают в Великобритании эскадрилью F-35. 27 сентября израильская армия получила партию F-35i. Ранее в США впервые дозаправили F-35 в воздухе при помощи беспилотника Stingray.