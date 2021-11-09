Вже понад 40 одиниць. ВПС Австралії отримали чергову партію винищувачів F-35A (фото)

Загалом Королівські Військово-повітряні сили закуплять 72 літаки. Вони повинні замінити винищувачі 4 покоління F-18 Hornet.

Командування Військово-повітряних сил Австралії повідомило про отримання 4 винищувачів F-35A Lightning II. Кількість літаків досягла 41 із 72 замовлених. Про це вказується у Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що винищувачі виробництва Lockheed Martin прибули на авіабазу Вільямстаун. Кількість винищувачів 5 покоління у Королівських ВПС досягла вже 41 одиниці.

Контракт на постачання винищувачів F-35 Lightning II було підписано у листопаді 2009 року. Тоді було ухвалено рішення закупити 14 нових винищувачів. Літаки повинні до 2022 замінити собою F-18 Hornet різних модифікацій.

Перша партія літаків надійшла до Австралії у 2014 році, її використали для підготовки пілотів та техперсоналу у США. Друга партія прибула до країни у квітні 2019 року. До повної готовності парк F-35A буде у 2023 році.

При цьому імовірне розширення контракту на постачання не 72 одиниць, а 100. Вже зараз вартість контракту становить 12,5 млрд доларів.

Модифікація F-35A – це найдешевша версія F-35. Основне призначення версії "А" — експорт. Має звичайну довжину зльоту та посадки, тому на авіаносцях їх не розмістити.

Нагадаємо, США розгортають у Великій Британії ескадрилью F-35. 27 вересня ізраїльська армія отримала партію F-35i. Раніше в США вперше дозаправили F-35 у повітрі за допомогою безпілотника Stingray.