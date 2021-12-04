Невидимка F-35 — новый компонент ядерной триады Израиля

Есть все основания полагать, что новые израильские F-35 смогут нести ядерные заряды.

Хотя правительство отказывается официально это признавать, известно, что ядерный арсенал Израиля насчитывает до 100 боеголовок. Еврейское государство также обладает ядерной триадой, состоящей из ракет наземного базирования Jericho, подводных лодок класса Dolphin, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования, а также самолетов с ядерным вооружением на борту.

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Фокус перевел текст Закари Кека – научного сотрудника по связям с общественностью в Образовательном центре политики нераспространения, о новом носителе ядерного оружия еврейского государства.

Ядерные заряды на борту израильских F-35

Израиль стал второй страной после США, объявившей о начале эксплуатации своих самолетов F-35. В конечном итоге будет приобретено пятьдесят самолетов F-35, все из которых должны быть поставлены к концу 2024 года.

Израильские официальные лица обычно утверждают, что F-35 предназначены для обеспечения постоянного превосходства страны в воздушном пространстве региона. Они делают акцент на стелс-возможностях самолетов, которые позволят уклоняться от все более мощных систем ПВО Ирана, создаваемых в России. Однако политики умалчивают, что кроме всего прочего Израиль, вероятно, будет использовать свои F-35 для доставки ядерного оружия.

Хотя правительство отказывается официально это признавать, известно, что ядерный арсенал Израиля насчитывает до 100 боеголовок. Еврейское государство также обладает ядерной триадой, состоящей из ракет наземного базирования Jericho, подводных лодок класса Dolphin, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования, а также самолетов с ядерным вооружением на борту.

Вполне вероятно, что F-35 дополнит военно-воздушные части израильской триады. Технически это может вызвать дипломатические проблемы с Соединенными Штатами. Ранее, для того чтобы приобрести у США в 1960-х годах самолеты A-4 Skyhawk и F-4 Phantoms, Израиль обязался не использовать поставляемые США самолеты в качестве средств доставки ядерного оружия. Например, перед приобретением F-4 Phantoms Соединенные Штаты запросили и получили заверения в том, что Израиль не будет "использовать ни один из самолетов, поставляемых Соединенными Штатами, в качестве носителя ядерного оружия".

[ + – ] Израильский F-35 может нести ядерное оружие. Фото: IDF

В то же время Израиль также заверил США, что не будет "внедрять" ядерное оружие на Ближнем Востоке, – в интерпретации Израиля это означает возможность создавать ядерный арсенал, не признавая его существования публично. Возможно, Израиль так же извращенно толкует и свое обещание не использовать американские самолеты в качестве носителей ядерного оружия.

Ханс М. Кристенсен и Роберт С. Норрис размышляют на эту тему так: "Что означают слова "использование" и "носитель"? Относятся ли они к оснащению самолета возможностью доставки ядерного оружия или к самому акту его применения?". Кристенсен и Норрис также отмечают, что "неизвестно, давал ли Израиль подобные обещания, когда приобретал самолеты F-15 и F-16 в 1980-х и 1990-х годах". Независимо от данных или не данных обещаний, Кристенсен и Норрис считают, что некоторые из израильских самолетов F-15 и F-16 обладают ядерным потенциалом.

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Если это правда, то вполне логично, что израильские самолеты F-35 также получат ядерный потенциал, поскольку предполагается, что истребители из программы Joint Strike Fighters заменят нынешний парк самолетов F-16. Более того, израильские F35 будут основаны на варианте F-35A истребителя Joint Strike Fighter. Это важно, поскольку США и некоторые их союзники планируют оснастить часть своего флота F-35A американской ядерной гравитационной бомбой B61-12.

Конечно, у Израиля нет доступа к бомбе B61-12. К тому же вызывает сомнения техническая способность Израиля переоборудовать самолеты для несения ядерных боеголовок.

"Можно изменить внутреннюю проводку и конструкцию самолета для размещения другой боеголовки, но это связано с существенными трудностями, – сообщил аналитик в интервью War is Boring в 2014 году. – Тем более что инженерная сложность стала визитной карточкой F-35".

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Подобные аргументы приводились и в прошлом, но оказывались ошибочными. Вряд ли на этот раз будет по-другому. Когда в 1980-х годах Соединенные Штаты рассматривали возможность продажи Пакистану самолетов F-16, многие утверждали, что Исламабаду не хватит технических знаний, чтобы превратить их в самолеты с ядерным потенциалом. Оказалось, что это не так. Более того, как отмечалось выше, есть все основания полагать, что Израиль уже переоборудовал американские самолеты типа F-16 под ядерное оружие. Хотя F-35 технически более сложен, нет причин считать, что передовая оборонная промышленность Израиля не сможет преодолеть эти препятствия.

Один из способов, которым Соединенные Штаты могут попытаться помешать Израилю превратить F-35 в систему доставки ядерного оружия, – это запретить Тель-Авиву вносить какие-либо изменения в конструкцию самолета. Именно такую политику Соединенные Штаты проводят в отношении союзников, которые приобрели F-35. Как сообщает Wired: "Стелс-истребитель [F-35], который Lockheed Martin продает союзникам США, поставляется с оговорками, прямо запрещающими несанкционированное вмешательство, и требованием, чтобы самолет обслуживался только на американских предприятиях. Эти правила, разработанные для защиты тесно взаимосвязанных систем и обеспечения безопасности секретных технологий, не подлежат обсуждению".

[ + – ] Кабина пилота F-35 Фото: Ahunt

Единственным исключением из этого правила станет Израиль. В то время как всем остальным пользователям F-35 будет запрещено вносить какие-либо изменения без разрешения Америки, Израилю будет разрешено устанавливать собственное программное обеспечение и системы вооружения, а также проводить техническое обслуживание своими силами. Глава главного испытательного центра ВВС Израиля сказал: "Все наши платформы были модернизированы, чтобы расширить возможности полета при использовании уникальных систем вооружения, производимых израильской промышленностью". Поскольку Израиль намерен переоборудовать свои F-35 для несения специфического израильского оружия, его оборонная промышленность наверняка сможет оснастить некоторые из самолетов для несения собственных ядерных гравитационных бомб. Более того, полезная нагрузка противостоящих ракет, которые Израиль устанавливает на свои F-35, достаточно велика для ядерной боеголовки.

Таким образом, есть все основания полагать, что новые израильские F-35 смогут нести ядерные заряды. И даже те, кто сомневается в способностях Израиля, не станут спорить, что это государство хотело бы переоборудовать свои F-35 для несения ядерных бомб. По словам одного аналитика: "Если израильские F-35 смогут нести ядерные бомбы, или если находчивая израильская оборонная промышленность сможет модифицировать их для этого, Израиль получит атомный ударный самолет, способный пробить иранскую противовоздушную оборону в случае полномасштабной войны".

Об авторе

Закари Кек – научный сотрудник по связям с общественностью в Образовательном центре политики нераспространения. Эта статья впервые опубликована несколько лет назад и переиздается в связи с интересом читателей.