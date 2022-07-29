США схвалили продаж Німеччині винищувачів F-35 та високоточних ракет на $8,4 млрд
Німецька армія може отримати десятки літаків та сотні високоточних ракет та бомб. Також передбачається постачання двигунів для бортів.
Державний департамент США схвалив продаж Німеччині 35 винищувачів F-35 разом із боєприпасами та озброєнням. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.
28 липня Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало сертифікацію для продажу Бундесверу винищувачів на 8,4 млрд доларів. Крім повітряних суден, передбачається постачання 37 двигунів Pratt & Whiney F135-PW-100, два будуть запасними, а решта піде у винищувачі.
Які боєприпаси отримають німецькі військові F-35
Німецька армія отримає:
- 105 ракет AIM-120C-8 класу "повітря-повітря"
- 75 високоточних крилатих ракет AGM-158B\B2 "повітря-земля"
- 2 ракети JASS AGM-158
- 344 авіабомби GBU-53
- 162 авіабомби підвищеної міцності GBU-41
- 264 авіабомби GBU-54
- ряд тактичних та інших ракет
В Агентстві зазначили, що пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, покращивши безпеку союзника з НАТО, який є важливою силою політичної та економічної стабільності в Європі.
Нагадаємо, у США сфотографували винищувач F-35 із покриттям хамелеона. Залежно від кута огляду покриття літака може змінювати колір від дзеркального до сірого і матового. Це має зменшити його помітність в інфрачервоному спектрі.
Раніше повідомлялося, що у США розроблять нову модифікацію F-35 для невідомого замовника. На інженерні роботи виділили десятки мільйонів доларів.