США схвалили продаж Німеччині винищувачів F-35 та високоточних ракет на $8,4 млрд

Німецька армія може отримати десятки літаків та сотні високоточних ракет та бомб. Також передбачається постачання двигунів для бортів.

Державний департамент США схвалив продаж Німеччині 35 винищувачів F-35 разом із боєприпасами та озброєнням. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

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28 липня Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало сертифікацію для продажу Бундесверу винищувачів на 8,4 млрд доларів. Крім повітряних суден, передбачається постачання 37 двигунів Pratt & Whiney F135-PW-100, два будуть запасними, а решта піде у винищувачі.

Які боєприпаси отримають німецькі військові F-35

Німецька армія отримає:

105 ракет AIM-120C-8 класу "повітря-повітря"

75 високоточних крилатих ракет AGM-158B\B2 "повітря-земля"

2 ракети JASS AGM-158

344 авіабомби GBU-53

162 авіабомби підвищеної міцності GBU-41

264 авіабомби GBU-54

ряд тактичних та інших ракет

[ + – ] Крилата ракета AGM-158

В Агентстві зазначили, що пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, покращивши безпеку союзника з НАТО, який є важливою силою політичної та економічної стабільності в Європі.

Нагадаємо, у США сфотографували винищувач F-35 із покриттям хамелеона. Залежно від кута огляду покриття літака може змінювати колір від дзеркального до сірого і матового. Це має зменшити його помітність в інфрачервоному спектрі.

Раніше повідомлялося, що у США розроблять нову модифікацію F-35 для невідомого замовника. На інженерні роботи виділили десятки мільйонів доларів.