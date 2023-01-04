В США работают над глубокой модернизацией истребителя F-35: что получат самолеты (фото)

Истребитель оснастят новой "умной" бомбой StormBreaker, новым радаром, а также рядом других разработок.

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В США проведут модернизацию истребителей 5 поколения F-35 Lightning II, установив на них радар AN/APG-85 и множество других устройств. Об этом сообщает The War Zone.

Впервые информация о модернизации F-35 появилась еще в апреле 2021 года. Однако все проходило на уровне слухов. В новом финансовом году на 2023 год в бюджете выделили 921 млн долларов на закупку семи истребителей сразу с новым радаром. Издание обратилось к Объединенному программному офису F-35 (JPO) и к Lockheed Martin, чтобы узнать о цели выделения средств. В ответе указывалось, что Штаты действительно модернизируют истребители.

"США Военно-воздушные силы, военно-морской флот и корпус морской пехоты совместно разрабатывают и интегрируют передовой радар для F-35 Lightning II, который способен противостоять текущим и прогнозируемым состязательным воздушным и наземным угрозам", — ответили в JPO.

[ + – ] Пара истребителей F-35

При этом радар, вероятно, будет совместим не со всеми типами истребителей, а только версии Block 4 A/B/C. Буквы указывают на модель истребителя. Например, F-35B предназначен для ВМС США, а Block 4 указывает новую модификацию. Характеристики нового радара неизвестны.

Вместе с тем известно, что в рамках модернизации Block 4 истребитель получит новую систему ситуационной осведомленности в полете DAS, электрооптическую систему прицеливания EOTS и новое вооружение. В частности, F-35 оснастят смарт-бомбой GBU 53 также известную как StormBreaker. Изменения затронут и комплекс радиоэлектронной борьбы самолета.

[ + – ] Приборы истребителя F-35

Кроме этого, будут внесены изменения в основной процессор самолета, блок памяти и панорамную систему отображения кабины. Это должно улучшить вычислительную мощь F-35. Другие изменения остаются засекреченными.

Напомним, 20 сентября в США провели первый успешный пуск смарт-бомбы GBU-53 из истребителя F-35. Авиабомба способна самостоятельно обнаружить и атаковать цель.

26 августа истребитель F-35C был замечен в футуристичном камуфляже для уменьшения заметности самолета.