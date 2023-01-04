У США працюють над глибокою модернізацією винищувача F-35: що отримають літаки (фото)

Винищувач оснастять новою "розумною" бомбою StormBreaker, новим радаром, а також низкою інших розробок.

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У США проведуть модернізацію винищувачів 5 покоління F-35 Lightning II, встановивши на них радар AN/APG-85 та багато інших пристроїв. Про це повідомляє The War Zone.

Вперше інформація про модернізацію F-35 з'явилася ще у квітні 2021 року. Проте, все проходило на рівні чуток. У новому фінансовому році на 2023 рік у бюджеті виділили 921 млн доларів на закупівлю семи винищувачів одразу з новим радаром. Видання звернулося до Об'єднаного програмного офісу F-35 (JPO) та Lockheed Martin, щоб дізнатися про мету виділення коштів. У відповіді зазначалося, що Штати справді модернізують винищувачі.

"США Військово-повітряні сили, військово-морський флот і корпус морської піхоти спільно розробляють та інтегрують передовий радар для F-35 Lightning II, який здатний протистояти поточним і прогнозованим змагальним повітряним та наземним загрозам", — відповіли в JPO.

[ + – ] Пара винищувачів F-35

Водночас радар, ймовірно, буде сумісним не з усіма типами винищувачів, а лише з версією Block 4 A/B/C. Літери вказують на модель винищувача. Наприклад, F-35B призначений для ВМС США, а Block 4 вказує на нову модифікацію. Характеристики нового радару невідомі.

Разом з тим, відомо, що в рамках модернізації Block 4 винищувач отримає нову систему ситуаційної обізнаності в польоті DAS, електрооптичну систему прицілювання EOTS і нове озброєння. Зокрема, F-35 оснастять смартбомбою GBU 53 також відому як StormBreaker. Зміни торкнуться і комплексу радіоелектронної боротьби літака.

[ + – ] Прилади винищувача F-35

Крім цього, будуть внесені зміни до основного процесора літака, блоку пам'яті та панорамної системи відображення кабіни. Це має покращити обчислювальну міць F-35. Інші зміни залишаються засекреченими.

Нагадаємо, 20 вересня у США провели перший успішний пуск смартбомби GBU-53 з винищувача F-35. Авіабомба здатна самостійно виявити та атакувати мету.

26 серпня винищувач F-35C був відмічений у футуристичному камуфляжі для зменшення помітності літака.