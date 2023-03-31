Ракеты уже не самое страшное: США боятся "глушилок" и кибератак Китая и РФ

Американские военные опасаются не только вражеских ракет, но и технологий для подавления связи или взлома компьютерных систем.

Related video

Агентство противоракетной обороны (MDA) США стремится улучшить технологии электронной борьбы, чтобы противостоять другим развитым странам, таким как Китай и США. Об этом пишет издание Defence News, ссылаясь на американских военных.

"Электронная борьба" подразумевает контроль над электромагнитным спектром, который используется для связи, ситуационной осведомленности, наведения оружия и многого другого. Министерство обороны США пытается восстановить свое превосходство в этой сфере, поскольку последние десятилетия воевала с менее подкованными противниками на Ближнем Востоке и почти не развивала такие технологии.

Как говорят американские чиновники, сейчас Китай и Россия являются главными угрозами, ведь они разрабатывают мощные ракеты, которые можно запускать с воздуха, земли и моря, а также из-под воды. Уже существуют передовые системы защиты, использующие ложные цели и другие методы, значительно повышающие выживаемость военных.

Как объяснил вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, сейчас противоракетной обороне необходимо развернуть современные системы, которые смогут обнаруживать приближение угроз, определять, где они приземлятся и подбирать наилучшие средства для перехвата. Однако противники могут усложнить эти задачи с помощью "глушения" электроники и кибератак.

"Когда я смотрю в будущее и думаю о проблемах, с которыми мы столкнемся, то помимо различных типов боеголовок и траекторий, вижу атаки и защиту в электронной сфере. Мы должны быть максимально устойчивыми, поэтому работаем над кибераспектами", — заявил он 24 марта в аналитическом Центре стратегических и международных исследований.

Джон Хилл, признал, что противники улучшили свои возможности в электронной сфере, поэтому США будет сложнее выстроить защиту. По его мнению, в будущем успех будет зависит от того, как военные смогут справиться с различными типами атак, и они не будут ограничены обычным глушением связи.

Ранее писали, что Китай обгоняет США в сфере военных технологий. В связи с этим Пентагон запросил больше денег на исследования и развитие новых систем вооружения.