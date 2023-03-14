Китай обгоняет США в сфере военных технологий: что придумают американцы

Пентагон требует больше денег на военные разработки и исследования, но политики сдерживают аппетиты военных.

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Главное военное ведомство США просит увеличить финансирование до почти $18 млрд на научные и технологические исследования, что на $1,5 млрд больше, чем в прошлом году, пишет Defense One. Эксперт издания Патрик Такер отмечает, что этого все равно недостаточно, чтобы догнать Китай, который стремительно наращивает военный потенциал. Фокус попытался разобраться: что не так в военной сфере США.

В Пентагоне считают, что для развития технологий нужно больше денег

В общем бюджетном запросе Пентагона на 2024 финансовый год предусмотрено $842 млрд на оборону, что является самым большим запросом ведомства за последние десятилетия, отмечают военные эксперты. Учитывая инфляцию, бюджет Пентагона может достичь $1 трлн уже через несколько лет, а большая часть бюджета будет направлена на закупку нового оружия и проведение исследований.

Пентагон требует от конгресса рекордную сумму на военные исследования Фото: Соцсети

Особое внимание планируется уделить космической обороне: Пентагон просит $33 млрд на создание более устойчивой к помехам и атакам спутниковой связи и на обновление систем предупреждения о ракетных атаках в случае угроз со стороны КНР или РФ. Такие системы планируют использовать для обнаружения, отслеживания и защиты от атак китайских и российских гиперзвуковых ракет нового поколения

Кроме того, военные просят у Сената дополнительные $87,1 млрд на увеличение военного присутствия США в Тихоокеанском регионе для противодействия растущей силе Китая. Эти средства должны быть потрачены на развертывание новых баз, усиление сотрудничества с союзниками и партнерами, а также на приобретение новых самолетов, кораблей и ракет.

Как КНР заняла лидерские позиции в области технологий

Однако любые финансовые вливания значительного успеха не приносят, говорят военные аналитики. Китай продолжает лидировать в таких военных отраслях, как гиперзвуковые технологии, применение искусственного интеллекта в военной сфере и системы беспилотников. Также КНР стремиться к господству в космической сфере.

По мнению военных аналитиков, США отстают от Китая из-за более медленного и сложного процесса бюджетирования и закупок военного оборудования, который затрудняет адаптацию к новым угрозам и внедрение инноваций. Кроме того китайские хакеры, поддерживаемые правительством, совершают кибератаки по американским целям, что затрудняет разработку новых продуктов. И что еще немаловажно, у Штатов очень остро стоит проблема с гиперзвуковым оружием – отсутствуют надежные системы обнаружения и защиты от китайских гиперзвуковых ракет.

У США есть острая необходимость в ПВО от гиперзвуковых ракет

Кроме того, по словам экспертов, Китаю удается лидировать за счет активного использования шпионажа и кражи технологий для быстрого развития своего вооружения. Разработчики из этой страны неоднократно копировали некоторые американские оружейные системы, такие как стелс-самолеты F-22 и F-35, беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и Global Hawk, ракеты Tomahawk.

Что мешает США опередить Китай в технологической сфере

У Компартии КНР нет демократических рамок, и поэтому он может не обращать внимания на политиков, которые стопорят процессы. Китай скрывает свои возможности и намерения от международного сообщества и не раскрывает свой бюджет на оборону, не публикует доктрины по использованию ядерного оружия и не участвует в договорах по контролю над вооружениями.

А в США бюджетный запрос Пентагона может столкнуться с оппозицией в конгрессе, который контролируют демократы. Некоторые демократы выступают за сокращение расходов на оборону и перераспределение средств на социальные нужды. Они также критикуют Пентагон за неэффективное использование бюджетных средств и отсутствие прозрачности. Кроме того, некоторые демократы выражают опасения по поводу эскалации напряженности с Китаем и возможности военного конфликта.

Запросы Пентагона активно критикуются со стороны демократов, но поддерживаются республиканцами Фото: Politico

В то же время некоторые республиканцы поддерживают увеличение бюджета на оборону и призывают к еще большим инвестициям в новые технологии. Они также обвиняют администрацию Байдена в слабости перед Китаем и Россией и требуют более жесткой политики по отношению к этим странам.

США учтут ошибки

В Пентагоне прекрасно осознают угрозы, исходящие от Китая, ведь страна ни раз заявляла, что собирается к 2030 году стать лидером в ИТ-технологиях. К тому же американские военные аналитики считают, что в 2027 году Китай попытается провести военную операцию против Тайваня. Поэтому в США не собираются уступать КНР в разработке новых технологий.

Пентагон уже создал специальные структуры для поддержки инноваций в области ИИ, микрочипов и гиперзвукового оружия. Ведомство сотрудничает и с частным сектором и академическим сообществом для поиска новых решений и призывает конгресс одобрить его бюджетный запрос на научные и технологические разработки как необходимый шаг для поддержания конкурентоспособности США.

Ранее Фокус писал, что Китай побеждает Запад в гонке технологий: страна лидирует по 37 из 44 важных пунктов.