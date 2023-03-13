ИИ научили проектировать военные корабли: как быстро он справился с задачей

Ученые планируют обучить нейросеть создавать все виды вооружений, что сэкономит огромный массив времени для инженеров.

Related video

Исследователи из Университета оборонных технологий КНР разработали систему ИИ, которая может автоматически генерировать концептные проекты военных кораблей на основе требований и ограничений, заданных инженерами, пишет South China Morning Post. Для этой задачи нейросеть использует методы глубокого обучения и эволюционного алгоритма, чтобы принимаемые ее решения были максимально оптимальны с учетом поставленных разработчиками задач.

Самое интересно, что с созданием целого проекта ИИ справился всего за один день, а целой группе инженеров на это потребовалось бы более 10 месяцев. Причем ИИ создал не просто один проект, а предложил сразу 109 вариантов за 36 часов, из которых 20 вариантов были одобрены инженерами как заслуживающие дальнейшей реализации. Каждый из этих вариантов удовлетворял всем требованиям и имел высокую степень инновационности.

С другой стороны, как бы хорошо нейросеть не справилась с задачей ученые утверждают, что ИИ не оставит профессионалов без работы. Ведь нейросеть не может заменить человеческого творчества, а лишь помогает ускорить процесс разработки и повышает его качество. Исследователи также подчеркивают, что система ИИ может быть применена не только к военным кораблям, но и к другим видам вооружений.

В Китае считают, что скорость при разработке военных систем очень важна для укрепления боевой мощи китайской армии в условиях возрастающей конкуренции с другими странами. В США осознают и берут во внимание мощь китайского военпрома. Глава ВМС США Карлос Дель Торо заявил недавно, что у Китая есть 13 верфей для производства военных кораблей, и "всего лишь одна китайская верфь имеет больше мощности, чем все верфи США вместе взятые. Это представляет реальную угрозу", отметил военный.

Ранее Фокус сообщал, что в США ведется разработка новой авиационной ракеты класса "воздух-земля", которая сможет атаковать наземные цели по радиочастотным сигналам, как ответ на угрозы Китая и России.