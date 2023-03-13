ШІ навчили проєктувати військові кораблі: як швидко він впорався із завданням

Вчені планують навчити нейромережу створювати всі види озброєнь, що заощадить величезний масив часу для інженерів.

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Дослідники з Університету оборонних технологій КНР розробили систему ШІ, яка може автоматично генерувати концептні проєкти військових кораблів на основі вимог та обмежень, поставлених інженерами, пише South China Morning Post. Для цього завдання нейромережа використовує методи глибокого навчання та еволюційного алгоритму, щоб прийняті нею рішення були максимально оптимальні з урахуванням поставлених розробниками завдань.

Найцікавіше, що зі створенням цілого проєкту ШІ впорався всього за один день, а цілій групі інженерів на це знадобилося б понад 10 місяців. Причому ШІ створив не просто один проєкт, а запропонував відразу 109 варіантів за 36 годин, з яких 20 варіантів були схвалені інженерами як такі, що заслуговують на подальшу реалізацію. Кожен із цих варіантів задовольняв усі вимоги і мав високий рівень інноваційності.

З іншого боку, як би добре нейромережа не впоралася із завданням, вчені стверджують, що ШІ не залишить професіоналів без роботи. Адже нейромережа не може замінити людську творчість, а лише допомагає прискорити процес розробки та підвищує його якість. Дослідники також наголошують, що система ШІ може бути застосована не лише до військових кораблів, а й до інших видів озброєнь.

У Китаї вважають, що швидкість розробки військових систем дуже важлива для зміцнення бойової могутності китайської армії в умовах зростаючої конкуренції з іншими країнами. В США усвідомлюють та беруть до уваги міць китайського військовопрому. Голова ВМС США Карлос Дель Торо заявив нещодавно, що Китай має 13 верфей для виробництва військових кораблів, і "всього лише одна китайська верф має більше потужності, ніж усі верфі США разом узяті. Це становить реальну загрозу", зазначив військовий.

Раніше Фокус повідомляв, що в США ведеться розробка нової авіаційної ракети класу "повітря-земля", яка зможе атакувати наземні цілі за радіочастотними сигналами, як відповідь на погрози Китаю та Росії.