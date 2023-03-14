Китай обганяє США у сфері військових технологій: що вигадають американці
Пентагон вимагає більше грошей на військові розробки й дослідження, але політики стримують апетити військових.
Головне військове відомство США просить збільшити фінансування майже до $18 млрд на наукові й технологічні дослідження, що на $1,5 млрд більше, ніж минулого року, пише Defense One. Експерт видання Патрік Такер зазначає, що цього все одно замало, щоб наздогнати Китай, який стрімко нарощує військовий потенціал. Фокус спробував розібратися: що не так у військовій сфері США.
У Пентагоні вважають, що для розвитку технологій потрібно більше грошей
Загалом бюджетний запит Пентагону на 2024 фінансовий рік передбачає $842 млрд на оборону, що є найбільшим запитом відомства за останні десятиліття, зазначають військові експерти. Враховуючи інфляцію, бюджет Пентагону може досягти $1 трлн уже за кілька років, а більша частина бюджету буде спрямована на закупівлю нової зброї та проведення досліджень.
Особливу увагу планують приділити космічній обороні: Пентагон просить $33 млрд на створення стійкішої до перешкод і атак супутникового зв'язку та оновлення систем попередження про ракетні атаки в разі загроз із боку КНР або РФ. Такі системи планують використовувати для виявлення, відстеження та захисту від атак китайських і російських гіперзвукових ракет нового покоління.
Крім того, військові просять у Сенату додаткові $87,1 млрд на збільшення військової присутності США в Тихоокеанському регіоні для протидії зростанню сили Китаю. Ці кошти мають бути витрачені на розгортання нових баз, посилення співпраці із союзниками та партнерами, а також на придбання нових літаків, кораблів і ракет.
Як КНР зайняла лідерські позиції в галузі технологій
Проте будь-які фінансові вливання значного успіху не приносять, кажуть військові аналітики. Китай продовжує лідирувати в таких військових галузях як гіперзвукові технології, застосування штучного інтелекту у військовій сфері та системи безпілотників. Також КНР прагнутиме панування в космічній сфері.
На думку військових аналітиків, США відстають від Китаю через повільніший і складніший процес бюджетування та закупівлі військового обладнання, який ускладнює адаптацію до нових загроз і впровадження інновацій. Крім того, китайські хакери, які підтримують уряд, здійснюють кібератаки по американських цілях, що ускладнює розробку нових продуктів. І що ще важливо, у Штатів дуже гостро постає проблема з гіперзвуковою зброєю — відсутні надійні системи виявлення та захисту від китайських гіперзвукових ракет.
Крім того, за словами експертів, Китаю вдається лідирувати за рахунок активного використання шпигунства та крадіжки технологій для швидкого розвитку свого озброєння. Розробники з цієї країни неодноразово копіювали деякі американські збройові системи, такі як стелс-літаки F-22 та F-35, безпілотні літальні апарати MQ-9 Reaper і Global Hawk, ракети Tomahawk.
Що заважає США випередити Китай у технологічній сфері
Компартія КНР не має демократичних меж, і тому вона може не звертати уваги на політиків, які стопорять процеси. Китай приховує свої можливості й наміри від міжнародного співтовариства та не розкриває свій бюджет на оборону, не публікує доктрини щодо використання ядерної зброї та не бере участі в договорах із контролю над озброєннями.
А в США бюджетний запит Пентагону може зіткнутися з опозицією в конгресі, який контролюють демократи. Деякі демократи виступають за скорочення витрат на оборону та перерозподіл коштів на соціальні потреби. Вони також критикують Пентагон за неефективне використання бюджетних коштів і відсутність прозорості. Крім того, деякі демократи висловлюють побоювання щодо ескалації напруженості з Китаєм і можливості військового конфлікту.
Водночас деякі республіканці підтримують збільшення бюджету на оборону та закликають до ще більших інвестицій у нові технології. Вони також звинувачують адміністрацію Байдена в слабкості перед Китаєм і Росією та вимагають жорсткішої політики щодо цих країн.
США врахують помилки
У Пентагоні чудово усвідомлюють загрози, що походять від Китаю, адже країна не один раз заявляла, що збирається до 2030 року стати лідером в ІТ-технологіях. До того ж американські військові аналітики вважають, що 2027 року Китай спробує провести військову операцію проти Тайваню. Тому в США не збираються поступатися КНР у розробці нових технологій.
Пентагон уже створив спеціальні структури для підтримки інновацій у галузі ШІ, мікрочипів і гіперзвукової зброї. Відомство співпрацює і з приватним сектором та академічною спільнотою для пошуку нових рішень і закликає конгрес схвалити його бюджетний запит на наукові й технологічні розробки як необхідний крок для підтримки конкурентоспроможності США.
Раніше Фокус писав, що Китай перемагає Захід у гонці технологій: країна лідирує в 37 із 44 важливих пунктів.