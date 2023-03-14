Китай обганяє США у сфері військових технологій: що вигадають американці

Пентагон вимагає більше грошей на військові розробки й дослідження, але політики стримують апетити військових.

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Головне військове відомство США просить збільшити фінансування майже до $18 млрд на наукові й технологічні дослідження, що на $1,5 млрд більше, ніж минулого року, пише Defense One. Експерт видання Патрік Такер зазначає, що цього все одно замало, щоб наздогнати Китай, який стрімко нарощує військовий потенціал. Фокус спробував розібратися: що не так у військовій сфері США.

У Пентагоні вважають, що для розвитку технологій потрібно більше грошей

Загалом бюджетний запит Пентагону на 2024 фінансовий рік передбачає $842 млрд на оборону, що є найбільшим запитом відомства за останні десятиліття, зазначають військові експерти. Враховуючи інфляцію, бюджет Пентагону може досягти $1 трлн уже за кілька років, а більша частина бюджету буде спрямована на закупівлю нової зброї та проведення досліджень.

Пентагон вимагає від конгресу рекордну суму на військові дослідження Фото: Соцмережі

Особливу увагу планують приділити космічній обороні: Пентагон просить $33 млрд на створення стійкішої до перешкод і атак супутникового зв'язку та оновлення систем попередження про ракетні атаки в разі загроз із боку КНР або РФ. Такі системи планують використовувати для виявлення, відстеження та захисту від атак китайських і російських гіперзвукових ракет нового покоління.

Крім того, військові просять у Сенату додаткові $87,1 млрд на збільшення військової присутності США в Тихоокеанському регіоні для протидії зростанню сили Китаю. Ці кошти мають бути витрачені на розгортання нових баз, посилення співпраці із союзниками та партнерами, а також на придбання нових літаків, кораблів і ракет.

Як КНР зайняла лідерські позиції в галузі технологій

Проте будь-які фінансові вливання значного успіху не приносять, кажуть військові аналітики. Китай продовжує лідирувати в таких військових галузях як гіперзвукові технології, застосування штучного інтелекту у військовій сфері та системи безпілотників. Також КНР прагнутиме панування в космічній сфері.

На думку військових аналітиків, США відстають від Китаю через повільніший і складніший процес бюджетування та закупівлі військового обладнання, який ускладнює адаптацію до нових загроз і впровадження інновацій. Крім того, китайські хакери, які підтримують уряд, здійснюють кібератаки по американських цілях, що ускладнює розробку нових продуктів. І що ще важливо, у Штатів дуже гостро постає проблема з гіперзвуковою зброєю — відсутні надійні системи виявлення та захисту від китайських гіперзвукових ракет.

США має гостру необхідність у ППО від гіперзвукових ракет

Крім того, за словами експертів, Китаю вдається лідирувати за рахунок активного використання шпигунства та крадіжки технологій для швидкого розвитку свого озброєння. Розробники з цієї країни неодноразово копіювали деякі американські збройові системи, такі як стелс-літаки F-22 та F-35, безпілотні літальні апарати MQ-9 Reaper і Global Hawk, ракети Tomahawk.

Що заважає США випередити Китай у технологічній сфері

Компартія КНР не має демократичних меж, і тому вона може не звертати уваги на політиків, які стопорять процеси. Китай приховує свої можливості й наміри від міжнародного співтовариства та не розкриває свій бюджет на оборону, не публікує доктрини щодо використання ядерної зброї та не бере участі в договорах із контролю над озброєннями.

А в США бюджетний запит Пентагону може зіткнутися з опозицією в конгресі, який контролюють демократи. Деякі демократи виступають за скорочення витрат на оборону та перерозподіл коштів на соціальні потреби. Вони також критикують Пентагон за неефективне використання бюджетних коштів і відсутність прозорості. Крім того, деякі демократи висловлюють побоювання щодо ескалації напруженості з Китаєм і можливості військового конфлікту.

Запити Пентагону активно критикуються з боку демократів, але підтримуються республіканцями Фото: Politico

Водночас деякі республіканці підтримують збільшення бюджету на оборону та закликають до ще більших інвестицій у нові технології. Вони також звинувачують адміністрацію Байдена в слабкості перед Китаєм і Росією та вимагають жорсткішої політики щодо цих країн.

США врахують помилки

У Пентагоні чудово усвідомлюють загрози, що походять від Китаю, адже країна не один раз заявляла, що збирається до 2030 року стати лідером в ІТ-технологіях. До того ж американські військові аналітики вважають, що 2027 року Китай спробує провести військову операцію проти Тайваню. Тому в США не збираються поступатися КНР у розробці нових технологій.

Пентагон уже створив спеціальні структури для підтримки інновацій у галузі ШІ, мікрочипів і гіперзвукової зброї. Відомство співпрацює і з приватним сектором та академічною спільнотою для пошуку нових рішень і закликає конгрес схвалити його бюджетний запит на наукові й технологічні розробки як необхідний крок для підтримки конкурентоспроможності США.

Раніше Фокус писав, що Китай перемагає Захід у гонці технологій: країна лідирує в 37 із 44 важливих пунктів.