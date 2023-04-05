"Потрібно перемогти": Зеленський пояснив, що чекає Україну та Польщу у майбутньому

Український лідер 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у перспективі між нашою державою та Польщею не буде існувати жодних кордонів. Відео візиту опубліковано 5 квітня у Telegram голови держави.

У дописі зазначено, що не буде політичних та економічних бар'єрів для співпраці, а головне – вдасться здолати історичні перепони. Зі слів політика, для цього потрібно триматися разом.

"Але для цього ще потрібно перемогти", – наголосив український лідер.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував союзникам за підтримку. Він зазначив, наскільки важливо протистояти російській агресії. Очікується, що питання російської агресії проти України буде найважливішою темою зустрічі. Військова допомога Україні, подальша стратегія, а також повоєнне відновлення і шлях України до Європейського Союзу та НАТО також у переліку тем для обговорення.

"Ми разом у протистоянні з російським злом, яке тривалий час намагалося нас посварити, і досі видумує фейки", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, до Польщі Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до 5 квітня. Радіо RMF FM повідомило, що під час заходу планується підписання угоди стосовно офіційного включення польських підприємців у відновлення інфраструктури України, яка постраждала внаслідок нападу російських військ. Увечері лідери двох країн проведуть спільний виступ у дворі Королівського замку у Варшаві.

На зустріч із польським лідером Анджеєм Дудою президент України прибув із першою леді Оленою Зеленською. Біля входу до президентського палацу українського політика зустріла й Агата Корнгаузер-Дуда, дружина польського керівника. На зустрічі президентів пролунав гімн України.