"Нужно победить": Зеленский объяснил, что ждет Украину и Польшу в будущем

Украинский лидер 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в перспективе между нашим государством и Польшей не будет никаких границ. Видео визита опубликовано 5 апреля в Telegram главы государства.

В сообщении отмечено, что не будет политических и экономических барьеров для сотрудничества, а главное – удастся преодолеть исторические преграды. По словам политика, для этого нужно держаться вместе.

"Но для этого еще предстоит победить", — подчеркнул украинский лидер.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил союзников за поддержку. Он отметил, как важно противостоять российской агрессии. Ожидается, что вопрос российской войны против Украины станет важнейшей темой встречи. Военная помощь Украине, дальнейшая стратегия, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО также в списке тем для обсуждения.

"Мы вместе в противостоянии с российским злом, которое длительное время пыталось нас поссорить, до сих пор выдумывает фейки", — отметил Ермак.

Напомним, в Польшу Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом до 5 апреля. Радио RMF FM сообщило, что во время мероприятия планируется подписание соглашения об официальном включении польских предпринимателей в восстановление инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате нападения российских войск. Вечером лидеры двух стран проведут совместное выступление во дворе Королевского замка в Варшаве.

На встречу с польским лидером Анджеем Дудой президент Украины прибыл с первой леди Еленой Зеленской. У входа в президентский дворец украинского политика встретила и Агата Корнгаузер-Дуда, супруга польского руководителя. На встрече президентов раздался гимн Украины.