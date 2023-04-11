До лета: глава Минобороны Дании назвал срок принятия решения по истребителям для ВСУ

Западные союзники должны обсудить поставки с американцами. Ни один современный самолет, который просили ВСУ, до сих пор не предоставили, указывают СМИ.

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Западные союзники могут передать Вооруженным силам Украины боевые самолеты до лета после передачи советских истребителей МиГ-29 Польшей и Словакией. Об этом заявил 11 апреля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен по итогам визита в Киев, его процитировала газета Le Figaro.

Требуется некоторое время для дискуссий, ведь все страны должны действовать вместе. Решение остается достижимым в краткосрочной перспективе, заметил чиновник.

"Дания не собирается делать это в одиночку (отправлять Киеву истребители, — ред.). Мы будем делать это с несколькими странами и поэтому надо провести диалог с американцами", — сказал министр.

Словакия передала Украине 4 истребителя МиГ-29SA, они сейчас защищают небо над Харьковом Фото: Из открытых источников

Французская газета подчеркивает, что ни один современный западный самолет, который просили ВСУ, до сих пор не поставлен. Дания имеет парк американских F-16 в количестве 43 штук, из них 30 находятся в эксплуатации. Эти самолеты планируют заменить 27 новыми F-35, отмечается в материале.

Датская армия имеет на вооружении 43 американских самолетов F-16 Фото: Thomas Meneguin

Поульсен во время визита в Украину 10 апреля анонсировал поставки танков Leopard 1 к лету текущего года. Украинским военным должны направить 100 единиц военной техники.

В датском Минобороны указывают, что Дания и Норвегия работают над передачей Украине 155-мм артиллерийских снарядов. Копенгаген уже предоставил Киеву военную поддержку на общую сумму более 800 млн евро, отметили в ведомстве.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 4 апреля рассказал о преимуществах западной авиации — такие истребители существенно усилят оборону страны. Украинское командование постоянно контактирует с партнерами по поводу поставок самолетов, говорил министр.

А 26 марта Резников называл возможный срок контрнаступления ВСУ. Военная операция зависит от погоды, поэтому наступление стоит ждать в апреле-мае.