До літа: глава Міноборони Данії назвав термін ухвалення рішення щодо винищувачів для ЗСУ

Західні союзники мають обговорити постачання літаків з американцями. Жоден сучасний літак, який просили ЗСУ, досі не надали, зазначають ЗМІ.

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Західні союзники можуть передати Збройним силам України бойові літаки до літа після відправки радянських винищувачів МіГ-29 Польщею та Словаччиною. Про це заявив 11 квітня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен за підсумками візиту до Києва, його процитувала газета Le Figaro.

Потрібен певний час для дискусій, адже всі країни мають діяти разом. Рішення залишається досяжним у короткостроковій перспективі, зазначив чиновник.

"Данія не збирається робити це самотужки (відправляти Києву винищувачі, — ред.). Ми робитимемо це з кількома країнами, тому треба провести діалог з американцями", — сказав міністр.

Словаччина передала Україні 4 винищувачі МіГ-29SA, вони зараз захищають небо над Харковом Фото: З відкритих джерел

Французька газета наголошує, що жодного сучасного західного літака, який просили ЗСУ, досі не поставлено. Данія має парк американських F-16 у кількості 43 штук, з них 30 перебувають в експлуатації. Ці літаки планують замінити 27 на нові F-35, зазначається в матеріалі.

Датська армія має на озброєнні 43 американські літаки F-16 Фото: Thomas Meneguin

Поульсен під час візиту до України 10 квітня анонсував постачання танків Leopard 1 до літа поточного року. Українським військовим мають направити 100 одиниць військової техніки.

У данському Міноборони вказують, що Данія та Норвегія працюють над передачею Україні 155-мм артилерійських снарядів. Копенгаген уже надав Києву військову підтримку на загальну суму понад 800 млн євро, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков 4 квітня розповів про переваги західної авіації – такі винищувачі суттєво посилять оборону країни. Українське командування постійно контактує з партнерами щодо постачання літаків, говорив міністр.

А 26 березня Резніков називав можливий термін контрнаступу ЗСУ. Військова операція залежить від погоди, тому наступ варто чекати у квітні-травні.