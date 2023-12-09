"Дуже ефективно": українські військові вчаться знищувати "Шахеди" на симуляторах

За словами співвласника PSS by Logics7 Ігоря Бєлова, компанія сфокусувалася на розробці симулятора вогневої підготовки з додаванням певних модулів зброї. У переліку вже є понад 30 видів озброєнь.

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Військовослужбовці Сил оборони України тренуються знищувати російські безпілотні літальні апарати Shahed на симуляторах в інтерактивному форматі. Про це розповів співвласник компанії PSS by Logics7 Ігор Бєлов в ефірі телеканалу "Еспресо" 8 грудня.

Бєлов зазначив, що наразі компанія займається розробкою симулятора вогневої підготовки з додаванням певних модулів зброї. За його словами, у переліку вже є понад 30 видів озброєнь.

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За словами співвласника PSS by Logics7, у так званому цифровому просторі є можливість створювати певні сценарії, наближені до реальних бойових дій.

Остання розробка компанії — тренажер мобільних груп, які працюють з БПЛА Shahed. Як зазначає Бєлов, розробникам вдалося зімітувати бойовий тренажер на тринозі з додаванням видів зброї, які використовують сили ППО.

"Сьогодні хлопці тренуються вже в "інтерактивному" форматі знищувати "Шахеди". Це дуже ефективно і має високу оцінку військових", — повідомив він.

Нагадаємо, 27 вересня у Повітряних силах показали, як українські пілоти адаптуються до винищувачів F-16. Деякі українські пілоти вчаться літати на F-16 за кордоном. Коли з'являється вільний час, вони знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності.

Раніше, 30 березня, ЗМІ повідомили, що експерти з компанії SAIC створили оновлений блок для тренажера базових навичок ракети Javelin, у якому є симуляція для знищення російського танка Т-72.