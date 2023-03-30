Новий симулятор стрільби з Javelin допоможе знищувати російські танки (фото)

Тренажер створений на тому ж "движку", що й популярна комп'ютерна гра Fortnite.

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Військові по всьому світу скоро зможуть навчитися знищувати російські танки в симульованому середовищі, що працює на тому ж графічному движку, що й відеогра Fortnite, повідомляє DefenseNews.

Експерти компанії SAIC створили оновлений блок для тренажера базових навичок ракети Javelin, в якому є симуляція для знищення російського танка Т-72.

Понад 900 таких тренажерів уже використовують замовники, які придбали системи Javelin Фото: Davis Winkie/Staff

Теперішній тренажер Javelin, розроблений у 2001 році та заснований на сценарії реальних навчань, погано відтворював візуально реалістичні сценарії та цілі, тому програмне оновлення було дуже необхідним. Сьогодні більш ніж 900 таких тренажерів уже використовують замовники, які придбали системи Javelin. Ця система досить дорога, тож віртуальний тренажер був дуже доречним, щоб бійці на тренуваннях не витрачали цінні снаряди.

Нова версія тренажера побудована на базі ігрового двигуна Unreal Engine і, за заявою розробників, забезпечить більш реалістичний досвід тренувань з Javelin. До того ж, як зазначають експерти, такі симулятори допоможуть "народженим у цифрову епоху" новобранцям зосередитись на навчанні у використанні системи Javelin. А ще перехід на ігрову графіку полегшить підтримку тренажера та розробку нових сценаріїв адаптованих до специфікації кожного замовника.

Приклад графіки тренажера, яку можна адаптувати під особливості території замовника Фото: SAIC

Очікується, що новий тренажер з'явиться у 2025 році, але це не єдиний ігровий симулятор військової підготовки. За допомогою відеоігор американська армія навчає своїх солдатів лідерству, реакції та військовим чи бойовим сценаріям. Відеоігри також дозволяють тренерам визначати сильні та слабкі сторони учнів.

Раніше Фокус писав, що американські снаряди Excalibur нового типу одержали захист від систем РЕБ російської армії.