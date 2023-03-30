Новый симулятор стрельбы из Javelin поможет уничтожать российские танки (фото)

Тренажер создан на том же "движке", что и популярная компьютерная игра Fortnite.

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Военные по всему миру скоро смогут научиться уничтожать российские танки в симулированной среде, работающей на том же графическом движке, что и видеоигра Fortnite, сообщает DefenseNews.

Эксперты из компании SAIC создали обновленный блок для тренажера базовых навыков ракеты Javelin, в котором есть симуляция для уничтожения российского танка Т-72.

Более 900 таких тренажеров уже используют заказчики, которые приобрели системы Javelin Фото: Davis Winkie/Staff

Существующий тренажер Javelin, разработанный в 2001 году и основанный на сценария реальных учений, плохо воспроизводил визуально реалистичные сценарии и цели, поэтому программное обновление было очень необходимо. Сегодня более 900 таких тренажеров уже используют заказчики, которые приобрели системы Javelin. Эта система достаточно дорогая, так что виртуальный тренажер пришелся весьма кстати, чтобы бойцы на тренировках не тратили дорогостоящие снаряды.

Новая версия тренажера построена на базе игрового "движка" Unreal Engine и, по заявлению разработчиков, обеспечит более реалистичный опыт тренировок с Javelin. К тому же, как отмечают эксперты, такие симуляторы помогут "рожденным в цифровую эпоху" новобранцам сосредоточиться на обучении в использовании системы Javelin. А еще переход на игровую графику облегчит поддержку тренажера и разработку новых сценариев — адаптированных к спецификации каждого заказчика.

Пример графики тренажера, которую можно адаптировать под особенности местности заказчика Фото: SAIC

Ожидается, что новый тренажер появится в 2025 году, но это не единственный игровой симулятор для военной подготовки. С помощью видеоигр американская армия обучает своих солдат лидерству, реакции и военным или боевым сценариям. Видеоигры также позволяют тренерам определять сильные и слабые стороны обучающихся.

Ранее Фокус писал, что американские снаряды Excalibur нового типа получили защиту от систем РЭБ российской армии.