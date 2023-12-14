"Киянам слід бути готовими": експерти пояснили, чому ЗС РФ можуть повторно атакувати С-400

З відстані понад 250 кілометрів прицільне застосування ракет комплексу С-400 неможливе. Окупанти намагаються завдати психологічного тиску, додати паніки та примусити Україну до переговорів з РФ, розповіли у відомстві при Генштабі.

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Збройні сили Російської Федерації застосували керовані ракети комплексу С-400 для обстрілу Києва, аби завдати психологічного тиску та додати паніки населенню. Про це повідомили в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України, передає АрміяInform.

У ніч на 13 грудня російські військові запустили ракети по столиці з району населеного пункту Клінці у Брянській області, неподалік від кордону з Чернігівською областю. З такої відстані — понад 250 кілометрів — прицільне застосування ракет даного типу неможливе. У результаті застосування цих керованих ракет по наземних цілях має хаотичний характер.

"Використовуючи їх не прицільно, росіяни насамперед мають на меті завдати психологічного тиску на населення України, додати паніки та примусити українську владу до переговорів з РФ", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру, зенітна керована ракета комплексу С-400 рухається зі швидкістю близько 1300 м/с, тоді як відстань від запуску до Києва вона долає за неповні дві хвилини. В результаті українська протиповітряна оборона встигає виявити та знищили повітряну ціль, проте система оповіщення не може так швидко опрацювати дані, тому іноді сигнал повітряної тривоги спрацьовує із затримкою.

"Тож киянам надалі слід бути готовими до подібних хаотичних пусків та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, вночі з 12 на 13 грудня російські військові могли атакувати Київ за допомогою зенітних ракет, випущених ЗРК С-400 "Тріумф". Зі слів голови Офісу президента Андрія Єрмака, ворог цілився в об'єкт критичної інфраструктури.

13 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ворог декілька ночей випускає по Києву балістичні ракети. Він вважає, що ЗС РФ намагаються використати ефект несподіванки.