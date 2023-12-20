В Крыму поражен Центр космической связи Воздушно-космических сил РФ, — росСМИ

По информации российских медиа, в ночь на 20 декабря взрывы раздавались в двух районах оккупированного полуострова. Журналисты утверждают об атаке беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

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Российские журналисты сообщают о поражении Центра космической связи Воздушно-космических сил РФ в Крыму в результате ночной атаки. Об этом пишет ASTRA ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в ночь на 20 декабря временно оккупированный полуостров был атакован дважды. Первый удар якобы происходил около 4 часов утра в Алуште.

Фото: Скриншот

Журналисты пишут, по меньшей мере три попадания было по территории воинской части пункта управления ФСБ России. Военный объект атаковали беспилотники. Сообщается, что один оккупант ранен и повреждена антенна спутниковой связи.

Еще одна атака, по информации СМИ, произошла около 5 часов утра по Центру дальней космической связи, который находится в Витино Сакского района.

Фото: Скриншот

Российские журналисты утверждают, что объект был атакован ракетами Storm Shadow. Здесь якобы было два попадания и повреждена одна единица военной техники. Пострадавших в результате этой атаки не было.

Также о взрывах в Крыму писал Telegram-канал "Крымский ветер". Они сообщали об одном взрыве в районе Евпатории и четырех взрывах в районе Красноперекопска.

Фото: Скріншот

Отмечается, что ранее на месте Центра дальней космической связи РФ был научный центр при Национальном космическом агентстве Украины. Впрочем после оккупации Крыма Россия сформировала на базе центра воинскую часть.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что оккупанты оборудовали центр российской командно-измерительной системой "Фазан МТС" с радиусом действия от 100 до 40 000 километров.

Фото: Крымский ветер

Напомним, 19 декабря российские медиа сообщали, что на пляже Севастополя местные жители обнаружили беспилотный аппарат неизвестного происхождения. Он имел поврежденные крылья, впрочем корпус был почти сохранен.

Также 9 декабря глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что Украина готовит наработки на следующий год, благодаря которым оккупанты покинут навсегда временно оккупированный полуостров.