РФ навсегда покинет Крым: Украина готовит военные наработки на 2024 год, — Умеров

Глава украинского оборонного ведомства заявил, что украинцы даже при отсутствии мощного флота в Черном море показали миру, как могут добиваться успехов.

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Украина готовит на 2024 год наработки, благодаря которым российские захватчики будут вынуждены навсегда уйти из временно оккупированного Крыма. Об этом 9 декабря сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

В ходе диалога с журналистами был поднят вопрос о ситуации в Черном море в контексте тех технологий, благодаря которым украинские силы смогут очистить акваторию от носителей "Калибров".

Министр оборонного ведомства заявил, что украинцы показали всему миру свою способность достигать успеха даже в ситуации, когда у страны нет мощного флота.

"Несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота, мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие способности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", — заявил Умеров.

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