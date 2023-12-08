Главная проблема войны: у Зеленского рассказали, в чем нуждаются ВСУ (видео)

Новые инвестиции нужны потому, что представление о современной войне украинского руководства и партнеров было ошибочным, объяснил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Главная текущая проблема войны в Украине – дефицит ресурса для уничтожения логистики российской оккупационной группировки. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу".

"400 тысяч человек, которые находятся на оккупированных территориях, – это питание, амуниция, боекомплекты, ротации, — объяснил представитель ОП. — Это все нужно уничтожать вдали от непосредственного поля боя".

По его словам, это отчасти позволит избежать бесконечных боестолкновений, в которых непосредственно участвуют наши ребята.

На оккупированных территориях достаточно элементов, которые следует уничтожить: транспортные узлы, состав тактического и даже стратегического уровня.

Для этого нужны дальнобойные ракеты большей дальности, в производство которых сейчас направлены дополнительные инвестиции.

Новые инвестиции объясняются тем, что представление о современной войне и украинского руководства, и партнеров было ошибочным.

"Потому что есть абсолютное понимание того, что все наши видения современной войны не оправдались. То есть война выглядит совсем по-другому", — уточнил сотрудник ОП.

Для этого нужны другие акценты, ресурсы, доминантные возможности и технологии. Сейчас это все исправляется, добавил Подоляк, объяснив, что войн подобного масштаба еще не было.

"Были локальные конфликты, в которых участвовали непосредственно спецподразделения. И это совсем другие войны", — сказал Подоляк и провел в пример Сирию, где, по его словам, было "существенное доминирование авиации и практически полное отсутствие систем ПРО".

Михаил Подоляк — об просчетах в войне (с 32:02)

Таким образом, за очень ограниченное время Алеппо или Хомс уничтожались до основания.

Напомним, что министр обороны Украины в интервью AP сказал, что если взять разные 30 мировых конфликтов — будь то глобальные, этнические, локальные — то войну в Украине следует отнести как раз к глобальным.

Также сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе прямого столкновения РФ и НАТО, которая никогда прежде не была столь же реальной, как сейчас.