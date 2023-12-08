Головна проблема війни: у Зеленського розповіли, чого потребують ЗСУ (відео)
Нові інвестиції потрібні тому, що уявлення про сучасну війну українського керівництва і партнерів було хибним, пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Головна поточна проблема війни в Україні — дефіцит ресурсу для знищення логістики російського окупаційного угруповання. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".
"400 тисяч осіб, які перебувають на окупованих територіях, — це харчування, амуніція, боєкомплекти, ротації, — пояснив представник ОП. — Це все потрібно знищувати далеко від безпосереднього поля бою".
За його словами, це частково дасть змогу уникнути нескінченних бойових зіткнень, у яких безпосередньо беруть участь наші хлопці.
На окупованих територіях достатньо елементів, які слід знищити: транспортні вузли, склад тактичного і навіть стратегічного рівня.
Для цього потрібні далекобійні ракети більшої дальності, у виробництво яких зараз спрямовані додаткові інвестиції.
Нові інвестиції пояснюються тим, що уявлення про сучасну війну українського керівництва і партнерів було помилковим.
"Тому, що є абсолютне розуміння того, що всі наші бачення сучасної війни не виправдалися. Тобто війна виглядає зовсім по-іншому", — уточнив співробітник ОП.
Для цього потрібні інші акценти, ресурси, домінантні можливості та технології. Нині це все виправляється, додав Подоляк, пояснивши, що війн такого масштабу ще не було.
"Були локальні конфлікти, в яких брали участь безпосередньо спецпідрозділи. І це зовсім інші війни", — сказав Подоляк і навів як приклад Сирію, де, за його словами, було "істотне домінування авіації та практично повна відсутність систем ПРО".
Таким чином, за дуже обмежений час Алеппо або Хомс знищувалися дощенту.
Нагадаємо, що міністр оборони України в інтерв'ю AP сказав, що якщо взяти різні 30 світових конфліктів — чи то глобальні, чи то етнічні, чи то локальні, — то війну в Україні слід віднести якраз до глобальних.
Також повідомлялося, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про загрозу прямого зіткнення РФ і НАТО, яка ніколи раніше не була настільки ж реальною, як зараз.