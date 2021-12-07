Полювання на унікальну технологію. Чи шукатиме Росія втрачений стелс-літак F-35B

F-35 — неймовірний винищувач, і дії Москви, якщо вона зважиться на пошуки літака, можуть загрожувати.

Кілька тижнів тому британський стелс-винищувач F-35B Lightning II розбився в Середземному морі під час зльоту з авіаносця HMS Queen Elizabeth Королівських ВМС.

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Тепер західні союзники сподіваються виявити уламки затонулого літака раніше, ніж до них доберуться російські підводні човни, що призведе до втрати критично важливої передової технології, пов'язаної з винищувачем п'ятого покоління.

Фокус переклав застереження Етен Кім Лізера, пов'язане з цією подією.

Чи будуть російські підводники шукати стелс-літак F-35B, що розбився

Як повідомляє EurAsian Times, американський бригадний генерал Саймон Доран заявив: "Ми не турбуємося, тому що зараз працюємо над цим питанням. Багато хто дуже хвилювався, коли літак упав. Найголовніше, що пілот у безпеці".

Проте він та інші офіційні особи відмовилися розголошувати будь-які подальші подробиці щодо пошукових робіт.

Газета додає, що "нині Великобританії належить 21 літак F-35B американського виробництва. Переважно вони використовуються на двох найсучасніших авіаносцях — Queen Elizabeth і Prince of Wales. F-35B — модифікація F-35, призначена для короткого зльоту та вертикальної посадки (STOVL)".

Винищувач F-35B, розроблений компанією Lockheed Martin, "став першим літаком, що поєднує технологію стелс із надзвуковими швидкостями та можливостями стандартного зльоту та вертикальної посадки (STOVL)", — зазначає газета.

[ + – ] F-35B — модифікація F-35, призначена для короткого зльоту та вертикальної посадки (STOVL) Фото: US Army

Чим унікальний британський стелс-винищувач F-35B Lightning II

Літак F-35 – неймовірний винищувач. Втім, згідно з Aviation Geek Club, експерт з військово-повітряних сил Мігель Міранда зазначає, що нічого нового росіяни для себе не вилучать — оскільки у них "вже є ті ж технології. Навіть якщо втрачено F-35B, росіяни точно знають, на що він здатний".

"Немає жодних достовірних ознак того, що російські підводні човни мчать до підводної могили F-35 у Середземному морі, але заяви НАТО про те, що це нібито так, повертають істерію минулих років щодо російських підводних човнів і загрози, що нібито виходить від них", — каже американський політолог із Москви Ендрю Корибко.

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Пошуки затонулого літака. Як СРСР полював на американський F-14 Tomcat на дні гавані Скапа-Флоу

Інцидент з F-35 нагадує про випадок, коли радянські підводники намагалися дістатися літака F-14 Tomcat, що впав з борту американського військово-морського корабля John F. Kennedy у вересні 1976 року.

"John F. Kennedy тоді знаходився біля гавані Скапа-Флоу (північні острови Шотландії), яка межує з радянськими морськими володіннями, що дало СРСР правдоподібне прикриття, щоб спробувати дістати літак, видавши себе за рибальську флотилію на промислі", — пише авіаційний експерт Аарон Аутрам.

"Однак радянські підводники не досягли успіху і повернулися в російські води з порожніми руками. Як тільки галас вщух, американський флот відправив у ті ж води свого "туза в рукаві": науково-технічну іграшку адмірала Ріковера, дослідницький атомний підводний човен NR-1, яка підходила для подібних місій. У екіпажу атомної субмарини NR-1 було достатньо часу, щоб виявити F-14 і перевірити, чого добилися росіяни", — додає Аутрам.

Зрештою "уламки знайшли... і екіпаж NR-1 помітив, що над літаком, що затонув, дійсно попрацювали радянські військові — фюзеляж був неабияк пом'ятий і обплутаний рибальськими мережами, яких там бути не могло".

[ + – ] F-14 Tomcat

Про автора

Етен Кім Лізер є редактором відділу науки і техніки зі штату Вашингтон, який працював у Google, The Korea Herald, Lincoln Journal Star, AsianWeek та Arirang TV.