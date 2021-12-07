Полювання на унікальну технологію. Чи шукатиме Росія втрачений стелс-літак F-35B
F-35 — неймовірний винищувач, і дії Москви, якщо вона зважиться на пошуки літака, можуть загрожувати.
Кілька тижнів тому британський стелс-винищувач F-35B Lightning II розбився в Середземному морі під час зльоту з авіаносця HMS Queen Elizabeth Королівських ВМС.
Тепер західні союзники сподіваються виявити уламки затонулого літака раніше, ніж до них доберуться російські підводні човни, що призведе до втрати критично важливої передової технології, пов'язаної з винищувачем п'ятого покоління.
Фокус переклав застереження Етен Кім Лізера, пов'язане з цією подією.
Чи будуть російські підводники шукати стелс-літак F-35B, що розбився
Як повідомляє EurAsian Times, американський бригадний генерал Саймон Доран заявив: "Ми не турбуємося, тому що зараз працюємо над цим питанням. Багато хто дуже хвилювався, коли літак упав. Найголовніше, що пілот у безпеці".
Проте він та інші офіційні особи відмовилися розголошувати будь-які подальші подробиці щодо пошукових робіт.
Газета додає, що "нині Великобританії належить 21 літак F-35B американського виробництва. Переважно вони використовуються на двох найсучасніших авіаносцях — Queen Elizabeth і Prince of Wales. F-35B — модифікація F-35, призначена для короткого зльоту та вертикальної посадки (STOVL)".
Винищувач F-35B, розроблений компанією Lockheed Martin, "став першим літаком, що поєднує технологію стелс із надзвуковими швидкостями та можливостями стандартного зльоту та вертикальної посадки (STOVL)", — зазначає газета.
Чим унікальний британський стелс-винищувач F-35B Lightning II
Літак F-35 – неймовірний винищувач. Втім, згідно з Aviation Geek Club, експерт з військово-повітряних сил Мігель Міранда зазначає, що нічого нового росіяни для себе не вилучать — оскільки у них "вже є ті ж технології. Навіть якщо втрачено F-35B, росіяни точно знають, на що він здатний".
"Немає жодних достовірних ознак того, що російські підводні човни мчать до підводної могили F-35 у Середземному морі, але заяви НАТО про те, що це нібито так, повертають істерію минулих років щодо російських підводних човнів і загрози, що нібито виходить від них", — каже американський політолог із Москви Ендрю Корибко.Важливо
Пошуки затонулого літака. Як СРСР полював на американський F-14 Tomcat на дні гавані Скапа-Флоу
Інцидент з F-35 нагадує про випадок, коли радянські підводники намагалися дістатися літака F-14 Tomcat, що впав з борту американського військово-морського корабля John F. Kennedy у вересні 1976 року.
"John F. Kennedy тоді знаходився біля гавані Скапа-Флоу (північні острови Шотландії), яка межує з радянськими морськими володіннями, що дало СРСР правдоподібне прикриття, щоб спробувати дістати літак, видавши себе за рибальську флотилію на промислі", — пише авіаційний експерт Аарон Аутрам.
"Однак радянські підводники не досягли успіху і повернулися в російські води з порожніми руками. Як тільки галас вщух, американський флот відправив у ті ж води свого "туза в рукаві": науково-технічну іграшку адмірала Ріковера, дослідницький атомний підводний човен NR-1, яка підходила для подібних місій. У екіпажу атомної субмарини NR-1 було достатньо часу, щоб виявити F-14 і перевірити, чого добилися росіяни", — додає Аутрам.
Зрештою "уламки знайшли... і екіпаж NR-1 помітив, що над літаком, що затонув, дійсно попрацювали радянські військові — фюзеляж був неабияк пом'ятий і обплутаний рибальськими мережами, яких там бути не могло".
Про автора
Етен Кім Лізер є редактором відділу науки і техніки зі штату Вашингтон, який працював у Google, The Korea Herald, Lincoln Journal Star, AsianWeek та Arirang TV.