Охота за уникальной технологией. Будет ли Россия искать утерянный стелс-самолет F-35B

F-35 — невероятный истребитель, и действия Москвы, если она решится на поиски самолета, могут представлять угрозу.

Пару недель назад британский стелс-истребитель F-35B Lightning II разбился в Средиземном море при взлете с авианосца HMS Queen Elizabeth Королевских ВМС.

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Теперь западные союзники надеются обнаружить обломки затонувшего самолета раньше, чем до них доберутся российские подводные лодки, что приведет к утрате критически важной передовой технологии, связанной с истребителем пятого поколения.

Фокус перевел предостережение Этен Ким Лизера связанное с этим происшествием.

Будут ли российские подводники искать разбившийся стелс-самолет F-35B

Как сообщает EurAsian Times, американский бригадный генерал Саймон Доран заявил: "Мы не беспокоимся, потому что в настоящее время работаем над этим вопросом. Многие очень волновались, когда самолет упал. Самое главное, что пилот в безопасности".

Однако он и другие официальные лица отказались разглашать какие-либо дальнейшие подробности насчет поисковых работ.

Газета добавляет, что "в настоящее время Великобритании принадлежит 21 самолет F-35B американского производства. В основном они используются на двух самых современных авианосцах — Queen Elizabeth и Prince of Wales. F-35B — модификация F-35, предназначенная для короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL)".

Истребитель F-35B, разработанный компанией Lockheed Martin, "стал первым самолетом, сочетающим технологию стелс со сверхзвуковыми скоростями и возможностями стандартного взлета и вертикальной посадки (STOVL)", — отмечает газета.

[ + – ] F-35B — модификация F-35, предназначенная для короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL) Фото: US Army

Чем уникален британский стелс-истребитель F-35B Lightning II

Самолет F-35 — невероятный истребитель. Впрочем, согласно Aviation Geek Club, эксперт по военно-воздушным силам Мигель Миранда отмечает, что ничего нового русские для себя не извлекут — поскольку у них "уже есть те же технологии. Даже если утрачен F-35B, русские определенно знают, на что он способен".

"Нет никаких достоверных признаков того, что российские подводные лодки мчатся к подводной могиле F-35 в Средиземном море, но заявления НАТО о том, что это якобы так, возвращают истерию прошлых лет по поводу российских подводных лодок и якобы исходящей от них угрозы", — говорит американский политолог из Москвы Эндрю Корыбко.

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Поиски затонувшего самолета. Как СССР охотился на американский F-14 Tomcat на дне гавани Скапа-Флоу

Инцидент с F-35 напоминает о случае, когда советские подводники пытались добраться до самолета F-14 Tomcat, упавшего с борта американского военно-морского корабля John F. Kennedy в сентябре 1976 года.

"John F. Kennedy тогда находился у гавани Скапа-Флоу (северные острова Шотландии), которая граничит с советскими морскими владениями, что дало СССР правдоподобное прикрытие, чтобы попытаться достать самолет, выдав себя за рыболовецкую флотилию на промысле", — пишет авиационный эксперт Аарон Аутрам.

"Однако советские подводники не добились успеха и вернулись в российские воды с пустыми руками. Как только шумиха улеглась, американский флот отправил в те же воды своего "туза в рукаве": научно-техническую игрушку адмирала Риковера, исследовательскую атомную подводную лодку NR-1, которая подходила для подобных миссий. У экипажа атомной субмарины NR-1 было достаточно времени, чтобы обнаружить F-14 и проверить, чего же добились русские", — добавляет Аутрам.

В конце концов "обломки нашли… и экипаж NR-1 заметил, что над затонувшим самолетом действительно поработали советские военные — фюзеляж был изрядно помят и опутан рыболовными сетями, которых там быть не могло".

[ + – ] F-14 Tomcat

Об авторе

Этен Ким Лизер — редактор отдела науки и техники из штата Вашингтон, который работал в Google, The Korea Herald, Lincoln Journal Star, AsianWeek и Arirang TV.