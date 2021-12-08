Со дна Средиземного моря подняли обломки британского истребителя F-35

В Великобритании опасались, что Россия может получить доступ к самолету первыми и заполучить стелс-технологии, поэтому была создана международная операция для поднятия F-35.

Министерство обороны Великобритании отрапортовало об успешном поднятии обломков истребителя F-35, который выкатился с авианосца HMS Queen Elizabeth. Об этом сообщает The Sun.

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Обломки истребителя за 100 млн фунтов удалось поднять со дна Средиземного моря. Он находился на глубине в полтора километра. Для поднятия самолета привлекли целую международною миссию вместе с США, Италией и Испанией. В Британии опасались, что технологии незаметности истребителя могли попасть в руки России. У Москвы были силы и средства для того, чтобы добраться к месту падения самолета первыми.

"Операции по возвращению британского F-35B в Средиземное море успешно завершены", — отрапортовали в Минобороны Британии.

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По информации источников в оборонном ведомстве, на поиски места крушения ушло две недели, и еще неделя потребовалась для поднятия истребителя со дна. Поэтому теперь, как заявили официальные лица, нет никакой опасности компрометации технологий самолета.

Обломки самолета будут доставлены в один из союзных портов, прежде чем их направят в Великобританию.

Из-за падения истребителя в составе Королевских ВВС осталось 23 истребителя 5 поколения F-35.

[ + – ] Момент аварии

Напомним, 30 ноября в сеть попало видео падения истребителя F-35 за 100 млн фунтов.

Фокус сообщал, что Финляндия может стать крупнейшим покупателем истребителей F-35, закупив 65 самолетов.