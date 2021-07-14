Спалах коронавірусу в морі: на авіаносці Queen Elizabeth заразилися 100 моряків

Перед відправленням у 28-тижневий похід усі моряки були повністю вакциновані.

На флагмані британського флоту авіаносці Queen Elizabeth майже 100 моряків заразилися коронавірусом, повідомила BBC.

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Перші випадки зараження були зафіксовані наприкінці червня, коли моряки сходили на берег у порту Лімассол на Кіпрі, написало видання Sky News.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес сказав, що спалах поки не вплинув на плани нинішнього походу авіаносної ударної групи (CSG), в рамках якої планується здійснити транзит через Південно-Китайське море — "довгоочікуваний маневр, який має посилити напруженість у відносинах із Пекіном".

Однак міністр додав, що підтримає капітана Queen Elizabeth, "яке б рішення він не ухвалив", оскільки саме він відповідає за корабель та екіпаж. Воллес зазначив, що всі моряки повністю вакциновані.

"Я повністю підтримаю будь-яке рішення, яке ухвалить капітан, але ситуація не схожа на перші дні проблем із COVID. Зараз ми знаємо, як мати справу з цим", — сказав міністр.

За даними ЗМІ, жоден із хворих моряків не потребує госпіталізації, а кількість хворих на туберкульоз почала скорочуватися.

На сьогоднішній день Queen Elizabeth пройшов приблизно чверть шляху з 26 000 миль у рамках 28-тижневого розгортання.

Група увійшла в Індійський океан і продовжує свій шлях до Японії, куди вона повинна прибути наприкінці року. По дорозі нові зупинки заплановані в Індії, Японії, Південній Кореї та Сінгапурі.

Нинішній світовий тур — це перше оперативне розгортання Queen Elizabeth. Корабель вартістю 3,1 млрд фунтів стерлінгів покинув Портсмундську військово-морську базу в травні.

Королева Великобританії і премʼєр-міністр піднялися на його борт, перш ніж він вирушив в Індо-Тихоокеанський регіон.

Корабель почав ходові випробування в 2017 році.

Зараз на його борту знаходяться вісім винищувачів-невидимок F-35B ВПС Великобританії і 10 таких же літаків корпусу морської піхоти США. У CSG входять шість надводних кораблів, підводний човен, 14 вертольотів і рота морської піхоти.

Queen Elizabeth ("Королева Єлизавета") — найбільший авіаносець в історії британського флоту. Площа його палуби дорівнює трьом футбольним полям. Він може розвивати швидкість 25 вузлів (45 км/год), його водотоннажність — 65 тис. тонн, довжина польотної палуби — 280 м, а ширина — 70 м. На борту можуть бути розміщені 40 бойових літаків.

Нагадаємо, Великобританія спрямувала в Середземне море свій другий авіаносець — Prince of Wales. Це перший іноземний похід корабля. Про це повідомляє британський портал UK Defense Journal. Під час походу на авіаносець вперше приземлився винищувач 5-го покоління F-35B Lightning. Цей факт, заявляють в Королівських ВМС, свідчить про досягнення судном повної експлуатаційної готовності.

Міністерство оборони Великобританії оголосило тендер на переобладнання есмінців Королівського флоту на суму 692 млн доларів. Передбачається, що есмінці Type 45 доозброюватимуть протягом 11 років. Вони повинні отримати додатково по 24 пускові відсіки для ракет. Перше судно після модернізації очікується отримати в 2026 році.