З винищувачами F-35 на борту: ВМС Британії спрямували другий авіаносець в Середземне море (фото)

Судно проведе спільні навчання з флагманом ВМС Queen Elizabeth, яке зараз знаходиться в порту Кіпру.

Великобританія спрямовує в Середземне море свій другий авіаносець HMS Prince of Wales. Це перший іноземний похід корабля. Про це повідомляє британський портал UK Defense Journal.

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Під час походу морями, на авіаносець вперше приземлився винищувач 5-го покоління F-35B Lightning. Цей факт, як заявляють в Королівському ВМС, є досягненням судном повної експлуатаційної готовності. Приземлення літака довело здатність корабля приймати і запускати з борту літаки.

Фото: Commander UK Carrier Strike Group

Авіаносець сьогодні, 6 липня прибув у Гібралтар, де зупинився для поповнення запасів.

У виданні повідомляють, що Prince of Wales повинен провести спільні маневри з іншим авіаносцем Королівського флоту — HMS Queen Elizabeth — флагманом авіаносної ударної групи ВМС Британії. Зараз він стоїть в одному з портів Кіпру.

Нагадаємо, в Чорному морі стався інцидент із британським есмінцем HMS Defender. Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю HMS Defender, а літаки скинули бомби поруч із кораблем. В РФ заявили, що судно порушило російський кордон під час переходу з Одеси до Грузії.

У ВМС Британії заявили, що вони діяли за законами і нічого не порушували.