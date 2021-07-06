З винищувачами F-35 на борту: ВМС Британії спрямували другий авіаносець в Середземне море (фото)
Судно проведе спільні навчання з флагманом ВМС Queen Elizabeth, яке зараз знаходиться в порту Кіпру.
Великобританія спрямовує в Середземне море свій другий авіаносець HMS Prince of Wales. Це перший іноземний похід корабля. Про це повідомляє британський портал UK Defense Journal.
Під час походу морями, на авіаносець вперше приземлився винищувач 5-го покоління F-35B Lightning. Цей факт, як заявляють в Королівському ВМС, є досягненням судном повної експлуатаційної готовності. Приземлення літака довело здатність корабля приймати і запускати з борту літаки.
Авіаносець сьогодні, 6 липня прибув у Гібралтар, де зупинився для поповнення запасів.
У виданні повідомляють, що Prince of Wales повинен провести спільні маневри з іншим авіаносцем Королівського флоту — HMS Queen Elizabeth — флагманом авіаносної ударної групи ВМС Британії. Зараз він стоїть в одному з портів Кіпру.
Нагадаємо, в Чорному морі стався інцидент із британським есмінцем HMS Defender. Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю HMS Defender, а літаки скинули бомби поруч із кораблем. В РФ заявили, що судно порушило російський кордон під час переходу з Одеси до Грузії.
У ВМС Британії заявили, що вони діяли за законами і нічого не порушували.