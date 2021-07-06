С истребителями F-35 на борту: ВМС Британии направили второй авианосец в Средиземное море (фото)
Судно проведет совместные учения с флагманом ВМС Queen Elizabeth, которое сейчас находится в порту Кипра.
Великобритания направляет в Средиземное море свой второй авианосец HMS Prince of Wales. Это первый иностранный поход корабля. Об этом сообщает британский портал UK Defense Journal.
Во время похода морями, на авианосец впервые приземлился истребитель 5-го поколения F-35B Lightning. Данный факт, как заявляют в Королевском ВМС, достижению судном полной эксплуатационной готовности. Приземление самолета доказало способность корабля принимать и запускать с борта самолеты.
Авианосец сегодня, 6 июля прибыл в Гибралтар, где остановился для пополнения запасов.
В издании сообщают, что Prince of Wales должен провести совместные маневры с другим авианосцем Королевского флота — HMS Queen Elizabeth — флагманом авианосной ударной группы ВМС Британии. Сейчас он стоит в одном из портов Кипра.
Напомним, в Черном море произошел инцидент с британским эсминцем HMS Defender. Российские военные открыли предупреждающий огонь по эсминцу HMS Defender, а самолеты сбросили бомбы рядом с кораблем. В РФ заявили, что судно нарушило российскую границу во время перехода из Одессы в Грузию.
В ВМС Британии заявили, что они действовали по законам и ничего не нарушали.