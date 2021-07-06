С истребителями F-35 на борту: ВМС Британии направили второй авианосец в Средиземное море (фото)

Судно проведет совместные учения с флагманом ВМС Queen Elizabeth, которое сейчас находится в порту Кипра.

Великобритания направляет в Средиземное море свой второй авианосец HMS Prince of Wales. Это первый иностранный поход корабля. Об этом сообщает британский портал UK Defense Journal.

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Во время похода морями, на авианосец впервые приземлился истребитель 5-го поколения F-35B Lightning. Данный факт, как заявляют в Королевском ВМС, достижению судном полной эксплуатационной готовности. Приземление самолета доказало способность корабля принимать и запускать с борта самолеты.

Фото: Commander UK Carrier Strike Group

Авианосец сегодня, 6 июля прибыл в Гибралтар, где остановился для пополнения запасов.

В издании сообщают, что Prince of Wales должен провести совместные маневры с другим авианосцем Королевского флота — HMS Queen Elizabeth — флагманом авианосной ударной группы ВМС Британии. Сейчас он стоит в одном из портов Кипра.

Напомним, в Черном море произошел инцидент с британским эсминцем HMS Defender. Российские военные открыли предупреждающий огонь по эсминцу HMS Defender, а самолеты сбросили бомбы рядом с кораблем. В РФ заявили, что судно нарушило российскую границу во время перехода из Одессы в Грузию.

В ВМС Британии заявили, что они действовали по законам и ничего не нарушали.