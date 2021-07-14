Вспышка коронавируса в море: на авианосце Queen Elizabeth заразились 100 моряков

Перед отправлением в 28-недельный поход все моряки были полностью вакцинированы

На флагмане британского флота авианосце Queen Elizabeth около 100 моряков заразились коронавирусом, сообщила BBC.

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Первые случаи заражения были обнаружены в конце июня, когда моряки сходили на берег в порту Лимассол на Кипре, написало издание Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что вспышка пока не повлияла на планы нынешнего похода авианосной ударной группы (CSG), в рамках которого планируется совершить транзит через Южно-Китайское море – "долгожданный маневр, который должен усилить напряженность в отношениях с Пекином".

Однако министр добавил, что поддержит капитана Queen Elizabeth, "какое бы решение он ни принял", так как именно он отвечает за корабль и экипаж. Уоллес отметил, что все моряки полностью вакцинированы.

"Я полностью поддержу любое решение, которое примет капитан, но ситуация не похожа на первые дни проблем с COVID. Сейчас мы знаем, как иметь дело с этим", – сказал министр.

По данным СМИ, ни один из заболевших моряков не нуждается в госпитализации, а число болеющих начало сокращаться.

На сегодняшний день Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути из 26 000 миль в рамках 28-недельного развертывания.

Группа вошла в Индийский океан и продолжает свой путь в Японию, куда она должна прибыть в конце года. По пути новые остановки запланированы в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Нынешний мировой тур – это первое оперативное развертывание Queen Elizabeth. Корабль стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов покинул Портсмутскую военно-морскую базу в мае.

Королева Великобритании и премьер-министр поднялись на его борт, прежде чем он отправился в Индо-Тихоокеанский регион.

Корабль приступил к ходовым испытаниям в 2017 году.

Сейчас на его борту находятся восемь истребителей-невидимок F-35B ВВС Великобритании и 10 таких же самолетов корпуса морской пехоты США. В CSG входят шесть надводных кораблей, подводная лодка, 14 вертолетов и рота морской пехоты.

Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") – самый большой авианосец в истории британского флота. Площадь его палубы равна трем футбольным полям. Он может развивать скорость в 25 узлов (45 км/ч), его водоизмещение – 65 тыс. тонн, длина полетной палубы – 280 м, а ширина – 70 м. На борту могут быть размещены 40 боевых самолетов.

Напомним, Великобритания направила в Средиземное море свой второй авианосец — Prince of Wales. Это первый иностранный поход корабля. Об этом сообщает британский портал UK Defense Journal. Во время похода на авианосец впервые приземлился истребитель 5-го поколения F-35B Lightning. Данный факт, заявляют в Королевских ВМС, свидетельствует о достижению судном полной эксплуатационной готовности.

Министерство обороны Великобритании объявило тендер на переоборудование эсминцев Королевского флота на сумму 692 млн долларов. Предполагается, что эсминцы Type 45 будут довооружать на протяжении 11 лет. Они должны получить дополнительно по 24 пусковых отсека для ракет. Первое судно после модернизации ожидается получить в 2026 году.