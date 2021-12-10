500 000 морских миль и 44 страны. Королевская авианосная группа вернулась в Британию (фото)

За 7 месяцев британские корабли и авиация прошли десятки миссий. За это время не обошлось без инцидентов, был потерян истребитель F-35B.

В порт Портсмут вернулась авианосная группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth после семимесячной операции в морях и океанах планеты. Об этом сообщает британское издание UK Defence Journal.

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За 7 месяцев авианосная группа пересекла три океана и пять морей в сумме преодолев около полумиллиона морских миль. За время миссии моряки посетили 44 страны, включая Австралию, Канаду, Францию, Индию, Японию, Оман и Грецию.

[ + – ] Фрегат из авианосной групы Фото: Royal Navy

Состав группы состоял из 3700 людей, девяти кораблей, подводной лодки, роты морской пехоты, а также пяти авиаэскадрилий. Самолеты и вертолеты на борту кораблей налетали около 4000 тысяч летных часов. Однако во время учений один истребитель F-35B был потерян, его остатки недавно достали со дна Средиземного моря.

Фото: Royal Air Force/Twitter

Перед заходом в Портсмут вся авиация отправилась на береговые аэродромы. Как предполагают в журнале, это может говорить о том, что они пойдут на длительный ремонт.

"Самая крупная операция мирного времени за четверть века, Carrier Strike Group 21 была больше, чем просто военным мероприятием, объединившим элементы обороны, дипломатии и процветания и выступившим под флагом Великобритании", — заявили в Минобороны Британии.

Напомним, 30 ноября в сеть попало видео падения истребителя F-35 за 100 млн фунтов. Во время похода, на авианосце Queen Elizabeth была зафиксирована вспышка коронавируса. Около 100 военных заразилось.