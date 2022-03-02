Украина обратилась к МАГАТЭ за защитой для АЭС

От МАГАТЭ требуется создание зоны безопасности вокруг атомных станций.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк обратился сегодня 2 марта к МАГАТЭ с требованием принять решительные меры для недопущения российских войск в 30-километровую зону вокруг атомных электростанций Украины, а также организации давления на Россию для немедленного освобождения Чернобыльской зоны и возвращения украинской стороне контроля всеми ядерными объектами. Об этом сообщили в компании "Энергоатом".

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По данным компании, сейчас наиболее угрожающая ситуация сложилась в районе размещения Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе, там военные РФ откровенно терроризируют работников станции и жителей города-спутника Энергодар. Украина требует от МАГАТЭ наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит их ядерных запасов.

Как сообщил в видеообращении глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прислушалось к Украине по установлению 30-километровой зоны безопасности вокруг ее ядерных объектов, а также повлиять на возвращение контроля над ЧАЭС. Однако окончательного решения организации нет, оно ожидается в ближайшее время. Петр Котин подчеркнул – в совещаниях по МАГАТЭ принимает участие Министерство иностранных дел Украины.

Петр Котин проинформировал, что ориентировочные потери Энергоатома от агрессии РФ против Украины составляют не менее 18 млрд. грн.

Как сообщал Фокус, сегодня 2 марта оккупанты пытались попасть на Запорожскую АЭС и захватить станцию, но им противостояли жители города Энергодар.