Україна звернулась до МАГАТЕ за захистом для АЕС, рішення очікується, — "Енергоатом"

Від МАГАТЕ вимагається створення зони безпеки навколо атомних станцій.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк звернувся сьогодні 2 березня до МАГАТЕ з вимогою вжити рішучих заходів задля недопущення російських військ в 30-кілометрову зону навколо атомних електростанцій України, а також тиску на Росію для негайного звільнення Чорнобильської зони та повернення українській стороні контролю над усіма ядерними об'єктами. Про це повідомили у компанії "Енергоатом".

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За даними компанії, наразі найбільш загрозлива ситуація склалася в районі розміщення Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі, там військові РФ відверто тероризують працівників станції та мешканців її міста-супутника Енергодар. Україна вимагає від МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит їхніх ядерних запасів.

Як повідомив у відеозверненні голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) дослухалася до України щодо встановлення 30-кілометрової зони безпеки навколо її ядерних об'єктів, а також вплинути на повернення контролю над ЧАЕС. Проте остаточного рішення організації немає, воно очікується найближчим часом. Петро Котін підкреслив – у нарадах з МАГАТЕ бере участь Міністерство закордонних справ України.

Петро Котін поінформував, що орієнтовні втрати "Енергоатома" від агресії РФ проти України складають не менше 18 млрд. грн.

Як повідомляв Фокус, сьогодні 2 березня окупанти намагалися потрапити до Запорізької АЕС та захопити станцію, але їм протистояли мешканці міста Енергодар.