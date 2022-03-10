Залужний повідомив про повний розгром російських військ під Броварами (відео)

Внаслідок бою в напрямку Броварів українська армія заволоділа ворожою технікою. Зокрема, танком Т-72.

Збройні сили України розгромили підрозділи російських військ під час бою в напрямку Броварів, який стався у середу, 9 березня. Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗС Валерій Залужний.

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За словами Залужного, українські сили "надійно захищають" столицю. Головнокомандувач пообіцяв далі "кошмарити противника" — "тиснути його ж технікою та зброєю".

"Не дамо спокою ні вдень, ні вночі", — написав він.

Також Залужний прикріпив до свого допису у соціальній мережі відео техніки, яку залишив противник. Зокрема на цих кадрах можна розпізнати російський танк Т-72.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію під Броварами командира 6 танкового гвардійського полку полковника Андрія Захарова. У зв'язку із втратами російські військові відступили та перейшли до оборони. За даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ зупинені в усіх напрямках.

Тим часом, за даними "Енергоатому", російські військові замінували узбережжя біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. МАГАТЕ вже перестало отримувати дані із території цього об'єкту.