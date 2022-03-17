Футболист Андрей Ярмоленко передал техническую помощь украинским военным в Чернигове

Игрок английского клуба "Вест Хэм" отправил необходимые технические средства для украинских разведчиков.

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус рассказал о помощи, которую украинские военные получили от украинского футболиста Андрея Ярмоленко.

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На своей странице в Facebook чиновник опубликовал видео, в котором он благодарит Ярмоленко за переданные технические средства для украинских разведчиков.

"Я очень благодарен Андрею Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "ништяки", которые сейчас у меня в руках, пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас очень нужно. Андрей, большое тебе спасибо, береги себя", — сказал Вячеслав Чаус.

Несмотря на то, что Андрей Ярмоленко родился в Санкт-Петербурге (тогда еще — Ленинграде), его семья вернулась в Чернигов, когда он был маленьким ребенком. Ярмоленко рос в Чернигове, где и начал играть в футбол, после чего отправился в академию футбольного клуба "Динамо" Киев.

За свою профессиональную карьеру Андрей Ярмоленко успел поиграть не только за киевское "Динамо", но и за такие клубы как "Боруссия" (Дортмунд) и "Вест Хэм" (Лондон), в котором он играет и сейчас.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Андрей Ярмоленко забил гол в матче "Вест Хэм" — "Астон Вилла" и не сдержал слез. Полный стадион в Лондоне аплодисментами поддержал украинского футболиста, который свой гол посвятил Украине.

В начале марта Ярмоленко записал видеообращение к российским футболистам, призвав их выступить против войны, которую Россия начала на территории Украины. Во время своего монолога 32-летний футболист отметил, что некоторые российские футболисты "любят показывать яйца на камеру, но пришло время показать яйца в реальной жизни".