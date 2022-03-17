"Во время войны нельзя занимать нейтральную позицию", — Ребров высказался о Тимощуке

Ребров говорит, что это не тот случай, когда можно отсидеться, подождать несколько недель и посмотреть, на чьей стороне преимущество.

В своем недавнем интервью Сергей Ребров, бывший нападающий сборной Украины, который сейчас тренирует "Аль-Айн" из Абу-Даби, поделился мнением о тренере питерского "Зенита" Анатолии Тимощуке, который продолжил сотрудничество с клубом из РФ, несмотря на войну. Об этом сообщает "Команда".

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Ребров отметил, что, к сожалению, есть определенная категория людей, которые понимают, что в Украину они вернуться не смогут, а в Европе они никому не нужны. Ребров допускает, что, вполне возможно, у кого-то из них и есть определенная гражданская позиция, однако они предпочитают молчать в тряпочку.

По словам Реброва, это касается как спортсменов, так и представителей шоу-бизнеса, которые родились в Украине.

"Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции, — объяснил Ребров. — Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию".

Ребров говорит, что это не тот случай, когда получится отсидеться, подождать несколько недель и посмотреть, на чьей стороне преимущество.

"Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей", — объяснил тренер клуба из ОАЭ, которому не так давно удалось вывести скромный по нынешним меркам будапештский "Ференцварош" в Лигу Чемпионов и дважды выиграть национальное первенство.

О россиянах

Экс-футболист украинской сборной рассказал, что в Эмиратах достаточно выходцев из страны-агрессора и что порой случаются конфликты.

"Как в РФ, так и здесь, достаточно жертв многолетней пропаганды", — делится своими наблюдениями украинский специалист. По его словам, по городу он ходит с украинской символикой и иногда встречает россиян, которые подходят и приносят свои извинения. Но таких немного.

Ранее Фокус сообщал, что Андрей Ярмоленко помог украинской армии в своем родном Чернигове. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что нападающий лондонского "Вест Хэма" отправил нужные технические средства украинским разведчикам.