"Цей хлопець – виключно про гроші". Тимощук продавав спекулянтам квитки на матч "Зеніту"

Гравець цим скористався і попросив "чи 50, чи 70 квитків" на півфінал матчу з "Баварією".

Відомий російський журналіст і футбольний коментатор Василь Уткін заявив, що в екскапітана збірної України не може бути жодної громадянської позиції, оскільки його завжди цікавила лише фінансова сторона будь-якого питання. Про це журналіст написав на своєму Telegram-каналі.

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"Його громадська позиція мені по тугому барабану. Тим більше, що за моїми уявленнями, у Тимощука просто не може бути жодної позиції. Його цікавлять тільки й винятково бабки", — пояснив Уткін, підкріпивши таке оцінне судження історією з 2008 року, коли пітерський "Зеніт", кольори якого захищав Анатолій Тимощук, здобув Кубок УЄФА.

Півфінальний матч проти "Баварії" проходив на стадіоні "Петровський" у Петербурзі та супроводжувався вбивчим ажіотажем.

У футболістів зазвичай є можливість взяти кілька квитків для друзів. Тимощук цим правом скористався і попросив "чи 50, чи 70 квитків", чому всі були вкрай здивовані, бо всі гравці команди взяли приблизно стільки ж.

Квитки Тимощуку дали. Але згодом у процесі контрольної закупівлі — звичайної практики, за допомогою якої клуби борються з перекупниками, з'ясувалося, що квитки Тимощука насправді опинилися у спекулянтів.

"Толік просто розжився на халяву, — пояснив журналіст. — Цей хлопець — виключно про гроші. Жодної позиції у нього не було і бути не може. Він чисто за наймом".

Раніше Фокус повідомляв, що УАФ довічно усунула Тимощука від футболу. Екскапітана збірної України позбавили тренерської ліцензії Pro та всіх завойованих в Україні титулів.