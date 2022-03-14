"Этот парень — исключительно про деньги". Тимощук продавал спекулянтам билеты на матч "Зенита"

Игрок этим воспользовался и попросил несколько десятков билетов на полуфинальный матч с "Баварией".

Известный российский журналист и футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что у экс-капитана сборной Украины не может быть никакой гражданской позиции, поскольку его всегда интересовала только финансовая сторона любого вопроса. Об этом журналист написал своем Telegram-канале.

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"Его общественная позиция мне по тугому барабану. Тем более, что по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть никакой позиции. Его интересуют только и исключительно бабки", — объяснил Уткин, подкрепив такое оценочное суждение историей из 2008 года, когда питерский "Зенит", цвета которого защищал Анатолий Тимощук, завоевал Кубок УЕФА.

Полуфинальный матч против "Баварии" проходил на стадионе "Петровский" в Петербурге и сопровождался убийственным ажиотажем.

У футболистов обычно есть возможность взять несколько билетов для друзей. Тимощук этим правом воспользовался и попросил "то ли 50, то ли 70 билетов", чему все были крайне удивлены, потому что все игроки команды взяли примерно столько же.

Билеты Тимощуку дали. Но впоследствии в ходе контрольной закупки — обычной практики, с помощью которой клубы борются с перекупщиками, — выяснилось, что билеты Тимощука действительно оказались у спекулянтов.

"Толик просто разжился на халяву, — объяснил журналист. — Этот парень — исключительно про деньги. Никакой позиции у него не было и быть не может. Он чисто по найму".

Ранее Фокус сообщал, что УАФ пожизненно отстранила Тимощука от футбола. Экс-капитана сборной Украины лишили тренерской лицензии Pro и всех завоеванных в Украине титулов.