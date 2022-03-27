"Отец Тимощука записался в тероборону в Луцке", - Юрий Вирт

Анатолий Тимощук продолжает работать в санкт-петербургском "Зените", несмотря на войну России против Украины.

Главный тренер футбольного клуба "Верес" (Ровно) Юрий Вирт в комментарии телеканалу "Футбол 1" рассказал об отношениях со своим экс-партнером по донецкому "Шахтеру" Анатолием Тимощуком.

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48-летний тренер сообщил, что обращался к Тимощуку с вопросом о его позиции, отметив, что на месте нынешнего тренера санкт-петербургского "Зенита" он поступил бы иначе. О том, ответил ли ему что-то Анатолий Тимощук, Юрий Вирт не рассказал.

"Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране", — отметил Вирт.

Он также выразил мнение, что Анатолий Тимощук знает о том, что на самом деле происходит в Украине. Источником информации для бывшего футболиста сборной Украины является его отец, который, несмотря на молчаливую позицию сына, отправился защищать Украину с оружием в руках.

"Я знаю, что отец его полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в тероборону. Я думаю, что он все знает", — добавил Юрий Вирт.

Отметим, что Юрий Вирт продал свою медаль, полученную за победу "Шахтера" в Кубке УЕФА в 2009 году. За нее бывший голкипер получил 220 тысяч гривен, которые он передаст Вооруженным Силам Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что российский комментатор Василий Уткин уличил Анатолия Тимощука в мошенничестве. Уткин рассказал историю, как Тимощук продал спекулянтам несколько билетов на матч полуфинала Кубка УЕФА 2007/2008 "Зенит" — "Бавария".

Об Анатолии Тимощуке также высказался и бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров. Он отметил, что во время войны нельзя занимать нейтральную позицию и ждать, когда преимущество окажется на чьей-то стороне.