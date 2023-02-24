"Шахтар" у 1/8 Ліги Європи: голкіпер Анатолій Трубін став героєм матчу з "Ренном" (відео)

"Гірники" продовжили єврокубкову весну для України. У рідкісній атац команда відігралася на останніх секундах овертайму за рахунок несподіваного рикошету. Драматична розв'язка україно-французького протистояння настала вже в серії пенальті. Голкіпер Анатолій Трубін виявився сильнішим за досвідченого опонента Стіва Манданда.

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"Гірники" першими відкрили рахунок, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд Лассіни Траоре. Перша половина зустрічі загалом пройшла під диктовку господарів, футболісти українського чемпіона помітно нервували. Французи, у свою чергу, більше володіли м'ячем, відсоткове співвідношення: 60% до 40%. Завдали більше ударів у площину — на рахунку Анатолія Трубіна чотири сейви. Тоді як досвідченому голкіперу "червоно-чорних" Стіву Манданда лише раз довелося вступити у гру. Більше того, "гірники" і більше фолили, статистика порушень теж не на їхню користь: 7 до 1.

Господарі відкрили рахунок у другому таймі на 52-й хвилині у показовій контратаці. Георгій Судаков та Богдан Михайличенко намагалася ціною порушення зупинити прорив ситуативного плеймейкера "Ренна", ала номінального форварда Жеремі Доку. Технічний гравець уникнув опіки і віддав пас на вільного партнера, який переадресував на нападника Токо-Екамбі. Комбінація була завершена ударом у ближній кут воріт Трубіна. Загальний рахунок двоматчевого протистояння зрівнявся: 2:2.

Можливість забити у "Шахтаря" виникла на 67-й хвилині. Лівий захисник Богдан Михайличенко навісив із флангу — на ногу колезі по амплуа Юхиму Коноплі, але правофланговий латераль пробив у голкіпера. Вже в наступній атаці голкіперу французів довелося знову виходити на м'яч після передачі на нападника "Шахтаря". Першим на відскоку виявився ще один "гірник" — Лассіна Траоре, спробував "намалювати" пенальті, за що отримав жовту.

Під завісу основного часу напруга на полі зростала, карток ставало дедалі більше, за зайві обурення суддя був змушений попередити і тренера "гірників" Ігоря Йовічевича.

Овертайм, пенальті і сейви Трубіна

В овертаймі перевага технічних господарів здавалася переважною, втомлені захисники гостей щоразу програвали єдиноборства.

На 106 хвилині французи довели відрив у рахунку до двох м'ячів. Ібрагім Салах, який вийшов на заміну, забивав вже у порожні ворота після прориву Жеремі Доку.

[ + – ] Жеремі Доку, мабуть, найкращий гравець матчу Ліги Європи проти "Шахтаря" в основной час

Здавалося, що протистояння вирішено і далі йдуть французи, але на останній хвилині основного часу овертайму в рідкій атаці "гірників" м'яч залетів-таки у сітку "Ренна" після несподіванного рикошету.

У серії післяматчевих пенальті "Шахтар" виявився сильнішим: 5:4. Голкіпер Анатолій Трубін взяв два удари французів, і хоча Данило Сікан і Валерій Бондар з точки промахнулися, команда все ж таки пройшла в 1/8 Ліги Європи.

[ + – ] Вирішальний удар венесуельського форварда "Шахтаря" Келвіна Келсі

Нагадаємо, що у першому матчі на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві українська команда переграла французів з рахунком 2:1.

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